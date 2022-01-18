В Украине взлетели цены на топливо

АЗС изменило цены на топливо / УНИАН

В Украине розничные сети АЗС с 17 по 18 января в очередной раз повысили стоимость топлива. Цена на заправку автомобилей поднялась на 0,1-0,6 гривни за литр.

По данным мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", на станциях сети "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 27 коп./л. В частности, бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л, пишет Enkorr.ua.

В сети "Укргазвыдобування" бензины и ДТ выросли в цене на 50 коп./л. Таким образом, цена на А-92 увеличилась до 31,10 грн/л, на А-95 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 31,19 грн/л.

На заправках сети "Фактор" цены поднялись на 20 коп./л для бензинов и на 60 коп./л для дизтоплива.

Предыстория

Отметим, 13 января Министерство экономики Украины повысило предельную стоимость бензинов. С того времени она выросла на 95 копеек, то есть, до 27,92 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла на 1,34 грн, то есть, до 25,16 грн за литр. Однако, с учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 32,92 грн за литр, дизтоплива – 32,16 грн за литр.

Читайте также: