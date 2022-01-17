Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗС

В Украине розничные сети АЗС увеличили стоимость топлива.
В период с 14 по 17 января в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,5 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr.ua.
Повышение цен на АЗС
Сеть БРСМ-Нафта (бензины подорожали на 50 коп./л):
- бензин А-92 — до 29,58 грн/л;
- бензин А-95 — до 30,58 грн/л;
- цена ДТ выросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л.
Сеть BVS (бензины подорожали на 0,9-1 грн/л)
- ДТ — на 1,1 грн/л. (до 31,59 грн/л);
- цена на А-92 увеличилась до 31,79 грн/л;
- на А-95 — до 32,29 грн/л/
Cеть KLO (на 10 коп./л выросли цены на бензины):
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- А-92 подорожал до 31,59 грн/л,
- А-95 — до 32,39 грн/л.
Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.
Сети Marshal, "Укр-Петроль", "Фактор", Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,8 грн/л.
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Автор: Алексей Тычина