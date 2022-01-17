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Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗС

17 января 2022, 18:54
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В Украине розничные сети АЗС увеличили стоимость топлива.

АЗС, бензин, топливо
/ УНИАН

В период с 14 по 17 января в Украине розничные сети АЗС повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,5 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr.ua.

Повышение цен на АЗС

Сеть БРСМ-Нафта (бензины подорожали на 50 коп./л):

  • бензин А-92 — до 29,58 грн/л;
  • бензин А-95 — до 30,58 грн/л;
  • цена ДТ выросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л.

Сеть BVS (бензины подорожали на 0,9-1 грн/л)

  • ДТ — на 1,1 грн/л. (до 31,59 грн/л);
  • цена на А-92 увеличилась до 31,79 грн/л;
  • на А-95 — до 32,29 грн/л/

Cеть KLO (на 10 коп./л выросли цены на бензины):

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  • А-92 подорожал до 31,59 грн/л,
  • А-95 — до 32,39 грн/л.

Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

Сети Marshal, "Укр-Петроль", "Фактор", Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,8 грн/л.

/ enkorr.ua

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