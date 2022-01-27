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Цены на бензин будут заоблачными: когда ждать подорожания

27 января 2022, 20:49

Валютный фактор может свести на нет корректировку цен на нефть.

авто, бензин
Цены на бензин / pixabay

Подорожание бензина вызвано ростом цен на нефть. Топливо удешевится, только когда нефтепродукты упадут в цене.

По словам директора консалтинговой компании А-95 Сергея Куюна, вначале этой недели, с 24 января, рынок нефти изменил направление движения, и цена на баррель снизилась до 85 долларов.

"Если этот уровень сохранится, можно рассчитывать на охлаждение и внутреннего рынка нефтепродуктов", - сообщил эксперт, передает РБК-Украина.

Также он считает, что валютный фактор может свести на нет корректировку цен на нефть.

"С начала года доллар укрепился на 1,3 гривны, что означает увеличение себестоимости нефтепродуктов на 1 гривну/литр. Если доллар продолжит укрепление, это может компенсировать падение нефтяных котировок и для потребителя оно останется незамеченным", - утверждает он.

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Цены на бензин в январе

Сети АЗС Украины уже два раза резко повышали стоимость топлива. Средняя цена бензина А-95 с начала года в розницу выросла с 30,21 до 32,62 гривны/литр.

"Дизель" подорожал в среднем с 29,40 до 31,92 гривны/литр.

Как сообщал Главред, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2021 году проезд в общественном транспорте в Украине подорожал на треть (на 32,8%). При этом стоимость одной поездки, в среднем, выросла с 5,5 грн до 7,3 грн.

Кроме того, в феврале 2022 года из-за роста цен на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине могут подскочить тарифы на проезд.

В феврале цены на бензин и дизтопливо могут вырасти до 40 гривен за литр, а автогаза – до 25 гривен за литр.

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