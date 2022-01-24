Газ и нефть – под ударом, а вопрос SWIFT блокирует ФРГ: СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против РФ

В ЕС рассматривают вопросы нефти и газа как рычаг давления на Россию / Фото Reuters

В Евросоюзе обсуждают пакет санкций против России в связи с угрозой военного вторжения в Украину. Европа согласовывает вопросы по ограничениям с США. В качестве рычагов давления на Москву рассматриваются мероприятия, связанные с санкциями по газу и нефти. Обсуждение вопроса отключения российского государства от SWIFT блокирует Германия и "оппозиционные страны".

Как сообщает Euractiv, один из высокопоставленных чиновников в ЕС рассказал журналистам о том, что если решение по санкциям против России будет принято, запуск таких мер в случае необходимости состоится в максимально быстрые сроки.Читайте такжеСША отказались ударить санкциями до нападения РФ на Украину и назвали причину

"Реакция будет очень быстрой, реакция будет предельно четкой", - сказал он.

Впрочем, если вопросы газа и нефти, поставки которых из России многие страны не могут заменить другими источниками импорта, рассматриваются в качестве возможных рычагов давления, то отключение Москвы от SWIFT блокируется Германией и "оппозицией".

"В то время как нефть и газ рассматриваются как возможные рычаги воздействия, один из дипломатов ЕС сказал, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT", - подчеркивает издание.

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Планы Запада по отключению РФ от SWIFT из-за угрозы вторжения в Украину

Издание Financial Times сообщало, что если Россия пойдет на сценарий военного вторжения на территорию Украины, ЕС могут отключить страну от международной межбанковской системы платежей SWIFT. Санкции могут быть введены и против крупного российского бизнеса.

В США подтвердили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России на случай вторжения в Украину. Речь идет, в том числе, и об отключении Москвы от SWIFT. Штаты опровергли информацию прессы из Германии о том, что на Западе отказались от запуска таких мероприятий.

В Конгрессе США появился новый законопроект, который предусматривает санкции против России за военное вторжение в Украину. В документе указывается, что ограничения направлены против окружения президента Путина, газопровода Северный поток-2, физических лиц и на отключение России от SWIFT.

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