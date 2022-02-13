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Почти 130 гривен за килограмм: в Украине резко изменились цены на популярные фрукты

13 февраля 2022, 15:22
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Украинцам озвучили актуальные цены в супермаркетах.

В Украине резко изменились цены на популярные фрукты / УНИАН

Цены на фрукты в Украине резко изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего подешевел виноград, а подорожали - лимоны.

Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Так, больше всего в период с января по февраль 2022 года изменился ценник на виноград. За месяц он подешевел практически на 10 гривен. Теперь один килограмм в среднем обойдется покупателям в 133,97 гривен.

Цены на виноград в крупных супермаркетах Украины:

Auchan — 129,90 грн;

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Metro — 143,00 грн;

Novus — 129,00 грн.

Также в цене упали апельсины. На сегодняшний день килограмм обойдется в 27,90 гривен, что на 3,82 грн меньше, нежели в январе.

Более чем на пять гривен стали дешевле апельсины (Египет). Сейчас их продают по 27,60 грн/кг.

А вот апельсины (Турция) стали дороже на одну гривну. В супермаркетах их цена составляет 35,90 грн/кг.

Цены на апельсины в Украине / index.minfin.com.ua

Немного за месяц увеличился ценник на бананы. В январе их стоимость составляла 29,52 грн/кг, а в феврале — 31,50. Лимоны изменились в цене с 31,41 грн/кг до 35,06 грн/кг.

Цены на бананы в Украине / index.minfin.com.ua

Украинские яблоки подорожали с 10,35 грн/кг до 10,90 гривен за килограмм. Отмечается также и рост цен на мандарины. Месяцем ранее их продавали в супермаркетах по 43,86 гривен за килограмм. В феврале стоимость выросла до 45,13 гривен за 1кг.

Отметим, что в Украине подорожала белокачанная капуста – ее стоимость составляет 21,59 грн. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), за две недели цена на нее выросла ощутимо – на 11%.

Также сообщалось, что средние цены на продукты питания в Украине в январе 2022 года выросли на 14,5% по сравнению с январем 2021-го. Такая цифра превышает уровень инфляции за год, который составлял 10%.

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Автор: Сергей Кущ
viber
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