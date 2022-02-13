Украинцев предупредили о новом существенном подорожании интернета / коллаж УНИАН

Цены на интернет в Украине в 2022 году могут существенно увеличиться. По словам провайдеров, повышение составит 20-30%. Среди причин подорожания интернета - инфляция и отток специалистов.

При чем речь идет как о проводном, так и о мобильном интернете, сообщает delo.ua. "Но особенно подорожает проводной интернет – на 20-30%", – говорится в сообщении.

Провайдеры отмечают, что причин для повышения цен на интернет есть несколько. В частности, речь идет об инфляции, введении новых пошлин на оптоволокно, оттоке специалистов и проблеме доступа к инфраструктуре.

Как рассказал руководитель компании WEST Network Виталий Головня, доступ к инфраструктуре – проблема №1 для провайдеров. Он объяснил, что операторы напрямую используют большое количество опор, поэтому их цена занимает значительную часть в расходах.

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"Кроме того, в Украине ввели новые пошлины на оптоволокно. Их называют "защитой внутреннего производителя", но на самом деле украинские предприятия не могут удовлетворять спрос рынка, поэтому соответственно цена на кабель будет расти", – рассказывают аналитики.

Кроме того, в сфере коммуникационных услуг работают специалисты, которые находятся в риске миграции из малых городов в большие, а может даже и за границу. Для того, чтобы их удержать, операторам приходится систематически поднимать им зарплаты, что в итоге отображается на тарифах.

"Учитывая эти факторы, вместе с ускорением инфляции в 2022 году тарифы на интернет поднимутся. На 20−30%", – резюмировали аналитики.

Напомним, с начала 2022 года в Украине подорожал интернет. Как отмечают эксперты, на рост цены повлиял рост минимальной зарплаты, высокие цены на электроэнергию и повышение стоимости материалов для модернизации сетей.

Вскоре мобильные операторы Украины могут отказаться от услуги "безлимитный интернет". Уже сейчас по факту на отечественном рынке сотовой связи давно нет пакетов с по-настоящему неограниченным доступом во Всемирную сеть.

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