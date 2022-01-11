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300 гривен в месяц: в Украине взвинтили цены на интернет

11 января 2022, 21:51

В крупных городах, где много провайдеров и большая конкуренция, рост может быть незначительным.

деньги, интернет
Цены на интернет / pixabay

С начала 2022 года в Украине подорожал интернет. Как отмечают эксперты, на рост цены повлиял рост минимальной зарплаты, высокие цены на электроэнергию и повышение стоимости материалов для модернизации сетей.

Finance.ua пишет, провайдеры планируют поднять тариф в 100 Мбит/с до 300 грн в месяц.

А в крупных городах, где много провайдеров и большая конкуренция, рост может быть незначительным.

Член правления Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян заявил, что на стоимость интернета влияет и цена доступа к кабельной канализации "Укртелекома".

В ассоциации считают, что последнее повышение тарифа Укртелекома экономически необоснованно.

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Что влияет на поднятие цен за интернет

На тарифы влияют и цены на материалы для сетей провайдеров. Поскольку еще в конце октября Окружной административный суд Киева разрешил рост цен на кабель на 20%, только из-за этого многие провайдеры вынуждены повысить плату за интернет.

Также, HD и 4К нужно постоянно модернизировать. Поскольку многие провайдеры долгое время не повышали тарифы и регулярно устраивали акции с льготными условиями - предоставлять услугу по нынешним тарифам становится невыгодно.

Стоит отметить, что некоторые провайдеры подняли стоимость интернета с 1 января.

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В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%. Новый тариф начнет действовать в 2022 году.

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