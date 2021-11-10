В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколько

Тариф на передачу электроэнергии возрастет, решили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В среду, 10 ноября, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.
В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%.
Новый тариф начнет действовать в 2022 году. Тариф на передачу электроэнергии возрастет до 352,28 грн за МВт-ч (без НДС).
Кроме того, НКРЭКУ со следующего года намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании на 58% - с 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-ч (без НДС).
В дальнейшем постановление должно пройти общественное обсуждение перед тем, как будет окончательно утверждено.
Читайте такжеВ Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодов
Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.
Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.
Читайте еще:
- Тарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться
- Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить
- Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят больше