В Украине взлетит тариф на передачу электроэнергии: когда и на сколько

В Украины повысили тариф на передачу электроэнергии / Wikipedia

В среду, 10 ноября, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%.

Новый тариф начнет действовать в 2022 году. Тариф на передачу электроэнергии возрастет до 352,28 грн за МВт-ч (без НДС).

Кроме того, НКРЭКУ со следующего года намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании на 58% - с 39,41 грн до 62,22 грн за МВт-ч (без НДС).

В дальнейшем постановление должно пройти общественное обсуждение перед тем, как будет окончательно утверждено.

Реклама

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, что будет с тарифами на "коммуналку" до окончания холодов

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил, что в Украине из-за погодных условий возник дефицит электроэнергии на рынке – не хватает тысяч мегаватт.

Ранее в Украине возникали проблемы с электроэнергией, в частности из-за того, что Киев отказался от поставок угля из захваченной части Донбасса, были веерные отключения.

Читайте еще: