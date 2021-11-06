Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить

В Украине изменили тарифы на газ / УНИАН

Цены на газ снижены вдвое для потребителей, которые попадают в категорию поставщика последней надежды (ППН).

Такая категория граждан будет оплачивать газовый тариф в размере 7,96 гривен за один кубометр голубого топлива, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что домохозяйств, попадающих под категорю ППН, в Украине насчитывается около 600 тысяч.

Новый тариф ППН: в Кабмине назвали сроки

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сниженый тариф для клиентов ППН будет действовать до конца ноября 2021 года.

Отмемечается, что за это время этой категории потребителей нужно будет найти себе поставщика. В таком случае цена для них останется неизменной в течение следующих нескольких месяцев.

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Добавим, что в Украине поставщиком последней надежды является НАК Нафтогаз Украины.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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