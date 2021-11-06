УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить

6 ноября 2021, 19:17

Сниженый тариф для клиентов ППН будет действовать в Украине.

конфорка,газ
В Украине изменили тарифы на газ / УНИАН

Цены на газ снижены вдвое для потребителей, которые попадают в категорию поставщика последней надежды (ППН).

Такая категория граждан будет оплачивать газовый тариф в размере 7,96 гривен за один кубометр голубого топлива, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

В сообщении отмечается, что домохозяйств, попадающих под категорю ППН, в Украине насчитывается около 600 тысяч.

Новый тариф ППН: в Кабмине назвали сроки

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сниженый тариф для клиентов ППН будет действовать до конца ноября 2021 года.

Отмемечается, что за это время этой категории потребителей нужно будет найти себе поставщика. В таком случае цена для них останется неизменной в течение следующих нескольких месяцев.

Реклама

Добавим, что в Украине поставщиком последней надежды является НАК Нафтогаз Украины.

Читайте такжеТарифы на газ взлетят: кого в ноябре заставят раскошелиться

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

Читайте еще:

viber
цена газа цены на газ тарифы на газ ЖКХ-тарифы
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономить». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денегНоволуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаБлизнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков Зодиака Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы Мощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спадМощные магнитные бури в ноябре 2021 атакуют: когда пойдут на спад Не завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитетНе завтракайте так: 5 ошибок, которые незаметно губят ваш иммунитет
19:19

Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс

19:19

Выстрел "Байрактара" угодил в планы Кремля додавить Украинумнение

19:17

Украинцев удивили новым тарифом на газ: кто и когда сможет сэкономитьВидео

18:50

В Киеве произошла авария на водопроводе: какие районы сидят без воды

18:27

Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

Реклама
18:07

Львы – остерегайтесь сплетен, Девы – завистников: гороскоп на 7 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

17:57

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси: в Киеве заговорили о монополииВидео

17:43

Приметы на 7 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:39

Ответка за Бандеру: Киву сравнили с животным и расстреляли его фотоВидео

17:33

Семейный психолог дала совет, что нужно делать, если мужчина-партнер пошел на измену

17:00

Стягивание войск РФ на границу с Украиной: Пентагон выдвинул требование МосквеВидео

16:39

В Киеве подделаны 10% COVID-сертификатов - данные Госпродпотребслужбы

16:20

Жителей Ровно змеи атакуют в ванных через канализациюВидео

15:54

Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют плакаты с одинаковым дизайномВидео

15:46

Удар по коронавирусу: украинцам пообещали лекарства прямого действияВидео

15:05

Высокая смертность от COVID-19: в МОЗ объяснили, почему Украина оказалась в лидерахВидео

14:57

В российском МИД подтвердили, что высокопоставленный "гонец" Байдена в Москве говорил об Украине

14:42

"Дия" не будет работать целую ночь: в Минцифре рассказали, почему и когда именноВидео

14:37

"Президент - это кризис карьерного роста": Порошенко рассказал, хочет ли еще раз возглавить УкраинуВидео

14:23

На Новый год и Рождество горнолыжные курорты будут обслуживать только вакцинированных - ЛяшкоВидео

Реклама
14:21

В РФ заговорили о присоединении "ЛДНР" и раскрыли новый сценарийВидео

14:05

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

13:58

Как попасть в ТРЦ без COVID-сертификата - "лайфхак" от МинздраваВидео

13:37

Несло на встречную полосу: в Мелитополе 17-летний парень спас водителя маршрутки и предотвратил ДТП

13:09

От коронавируса умер легендарный политик и бывший и.о. премьера Ефим Звягильский

13:04

Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиФотоВидео

12:54

В Виннице пьяный россиянин сорвал флаг Украины с торгового центра

12:53

Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: врачи борются за его жизньВидео

12:42

Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутВидео

12:21

Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женойВидео

12:15

Резников рассказал, как будет работать на посту министра обороны

11:49

В Минздраве объяснили, почему показ COVID-сертификатов - не разглашение врачебной тайныВидео

11:37

Срок действия COVID-сертификатов после выздоровления сократили почти вдвоеВидео

11:01

Смерть Путина: Аваков призвал готовиться к разным потрясениям в РФВидео

10:27

Беременная женщина погибла в горящем салоне красоты в СумахВидео

10:24

В честь Дня освобождения Киева Кива "расстрелял" Степана БандеруВидео

09:42

В больницу с COVID-19 часто попадает молодежь: кому нужна реанимацияВидео

09:31

Семья с пятью детьми разбилась в ДТП под Николаевом: отец и двое детей погибли сразу

09:14

Близнецам – невероятная прибыль, Девам – хлопоты: гороскоп на 6 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаВидео

08:43

Волна COVID-19 будет как сезон ОРВИ: Ляшко рассказал, когда украинцы смогут облегченно выдохнутьВидео

Реклама
08:18

Антирекорд по смертям от COVID-19: в Украине жертвами болезни за сутки стали почти 800 человекВидео

08:01

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

07:53

Резников заявил, что Украина ведет консультации на всех уровнях из-за российских войск возле границыВидео

07:45

У кого на самом деле отобрал победу Зеленскиймнение

07:24

Россия готовится к вторжению: Байден отправил в Москву "гонца" из-за наращивания войск у границ УкраиныВидео

07:10

Особый ген провоцирует тяжелое течение COVID-19: у кого он естьВидео

06:28

Зеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорилмнение

05:28

Морозы атакуют неожиданно: синоптик предупредил о резком похолоданииВидео

05:20

Влад Росс. Ждет ли Медведчука тюрьмаВидеоблоги

05:02

День мужчин 2021: когда, четкие поздравления и прикольные картинки к празднику

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять