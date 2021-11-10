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Тарифы на коммуналку взлетели: за что украинцы заплатят больше

10 ноября 2021, 13:55
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Подорожание природного газа в Украине составило 47,2%, сообщили в Госстате.

Квитанции и купюры
В Украине растут цифры в коммунальных квитанциях / УНИАН

В Украине в октябре 2021 года, в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – выросли цены на ряд товаров и услуг.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 18,8% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 47,2% и электроэнергии на 26,5%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом услуги жилищно-коммунального хозяйства подорожали за год на 32,5%. В сентябре за услуги ЖКХ насчитали 11 миллиардов гривен, что на 2,7 миллиарда больше, чем в сентябре 2020 года.

При этом заплатили же украинцы за услуги ЖКХ в сентябре нынешнего года 12,2 миллиарда гривен, что на 3,1 миллиарда больше, чем в сентябре 2020 года.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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