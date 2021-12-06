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Украинцам обещают взвинтить цены на интернет: суммы будут космические

6 декабря 2021, 17:32

В Киеве интернет-провайдеры уже поднимают цены на свои услуги.

интернет
Тарифы на интернет в Украине / pixabay

В Украине могут поднять тарифы на интернет. Сейчас в стране самый дешевый скоростной интернет в мире. В среднем украинцы платят 156,9 грн по курсу на 6 декабря.

Эксперты прогнозируют, что интернет в нашей стране уже в 2022-м подорожает.

Одним из самых дешевых интернетов в России. Там платят в среднем по 178,2 грн, а за РФ следуют Румыния и Молдова, свидетельствуют данные исследования Compare the market.

Где самый дорогой интернет

В Эфиопии на интернет самые большие расходы. Его стоимость 307,84 фунтов стерлингов в месяц, это примерно 10,9 тысяч гривен.

Вторыми в этом рейтинге идут ОАЭ – 236,09 фунтов стерлингов (8,3 тыс. грн). В пятерку самых дорогих стран вошли только государства из Африки и Ближнего Востока.

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Тарифы на интернет в Украине

В Киеве интернет-провайдеры уже поднимают цены на свои услуги. Ряд из них уже установил цену тарифов на 100 Мбит/с выше 200 грн, а на тарифы 1 Гбит/с – выше 300 грн.

По прогнозам экспертов, уже в следующем году базовая цена тарифов на 100 Мбит/с будет достигать 300 грн. При этом, они же отмечают: интернет-тарифы нужно сравнивать с коммуналкой.

Как рассказал член правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Арутюнян, на рост тарифов повлияли несколько факторов. В частности, речь идет о:

  • подорожании кабелей;
  • логистике;
  • инфляции;
  • фактическом повышении стоимости доступа к домовой инфраструктуре;
  • росте зарплат в индустрии.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

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В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%. Новый тариф начнет действовать в 2022 году.

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