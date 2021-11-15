Тарифы взвинтят: украинцев заставят раскошелиться за услуги интернет-провайдеров

В Украине подорожают услуги Интернет-провайдеров / УНИАН

В Украине прогнозируется новое повышение тарифов. На этот раз ожидается подорожание услуг интерент-провайдеров.

По словам главы правления Интернет ассоциации Украины Александра Савчука, вероятный рост тарифов связан с введением пошлины на импорт кабельной продукции для прокладки телеком-сетей, передает inau.ua.

В ИнАУ не исключили, что складывающаяся ситуация приведет к дефициту, а также повышению цен на услуги.

Кроме того, прогнозируется ухудшение качества продукции, поскольку в строительстве новых телекоммуникационных сетей доля кабеля достигает 90%.

"Украинские производители не могут удовлетворить на 100% спроса. Также следует отметить, что пошлина налагается на 100% кабельной продукции, а украинские производители не производят 100% - есть такие виды, которые не производятся в Украине. Это приведет к удорожанию на рынке и для потребителей в конечном итоге", — говорит Савчук.

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Глава Комитета ИнАУ Максим Тульев добавил, что в случае внедрения пошлины дополнительная стоимость будет переложена на плечи пользователей.

"Ближе к Новому году следует ожидать роста интернет-тарифов примерно на 20%", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.

В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%. Новый тариф начнет действовать в 2022 году.

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