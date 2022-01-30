Цены на интернет в Украине рекордно взлетят

Цены на интернет / pixabay

Повышение цен в Украине в 2022 году коснется не только продуктов питания, но и интернета. Провайдеры уже предупредили, что месячная плата за услуги станет дороже для всех пользователей.

Как объяснил руководитель интернет-провайдера NetAssint Максим Тульев, в 2022 году цена за интернет может повыситься на 20%, то есть за скорость в 100 Мбит/с украинец будет платить около 300 гривен в месяц.

"Подорожание больше всего ощутят жители сельской местности и те, кто живет в частных городских секторах", - говорится в материале Today.

А вот пользователи, которые живут в многоквартирных домах в крупных городах могут не беспокоиться – они повышение ежемесячной платы особо не ощутят.

Тарифы на интернет

В Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) также прокомментировали, что тарифы на интернет большинство провайдеров не повышали последние несколько лет.

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И чтобы им как-то существовать и модернизироваться, а также выплачивать сотрудникам зарплаты и платить налоги, тарифы вынуждены будут поднять.

Что влияет на поднятие цен за интернет

На тарифы влияют и цены на материалы для сетей провайдеров. Поскольку еще в конце октября Окружной административный суд Киева разрешил рост цен на кабель на 20%, только из-за этого многие провайдеры вынуждены повысить плату за интернет.

Также, HD и 4К нужно постоянно модернизировать. Поскольку многие провайдеры долгое время не повышали тарифы и регулярно устраивали акции с льготными условиями - предоставлять услугу по нынешним тарифам становится невыгодно.

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Стоит отметить, что некоторые провайдеры подняли стоимость интернета с 1 января.

В постановлении, одобренном на заседании комиссии, принято решение о повышении тарифа на 19,8%. Новый тариф начнет действовать в 2022 году.

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