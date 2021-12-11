Украинцы могут остаться без безлимитного мобильного интернета: что случилось

Безлимитный мобильный интернет исчезнет / Фото pixabay.com

Вскоре мобильные операторы Украины могут отказаться от услуги безлимитный интернет. Уже сейчас по факту на отечественном рынке сотовой связи давно нет пакетов с по-настоящему неограниченным доступом во Всемирную сеть.

Как пишет UBR со ссылкой на экспертов, украинские мобильные операторы после использования определенного количества гигабайт ограничивают скорость.

Отмечается, что раньше операторы могли зарабатывать на огромном количестве дополнительных услуг, прогнозах погоды в SMS. Сейчас же такие доходы значительно сокращаются. Поэтому операторам приходится искать дополнительную прибыль на базовых услугах, в том числе повышая свои тарифы.

Управляющий партнер консалтинговой компании E&C Group Анатолий Фроленков говорит, что уже сейчас полноценного безлимитного доступа к интернету нет, потому что операторы искусственно занижают скорость. Сами представители мобильных операторов говорят, что таким образом обеспечивают "справедливый" подход и доступ к высокоскоростному интернету для всех своих клиентов.

Телеком-эксперт Роман Химич заявил, что по меньшей мере последние лет десять безлимитный интернет окончательно превратился в маркетинговую уловку.

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"Абсолютное большинство известных мне тарифных предложений операторов мобильной связи Украины не предполагает по-настоящему неограниченного потребления услуг передачи данных", – констатировал он.

По его словам, фактически сотовые компании оперируют пакетными предложениями, в которых по достижении наперед установленного лимита потребления скорость передачи данных искусственно уменьшается до ничтожных по нынешним меркам значений.

Как сообщал Главред, в Украине могут поднять тарифы на интернет. Сейчас в стране самый дешевый скоростной интернет в мире. В среднем украинцы платят 156,9 грн по курсу на 6 декабря. Эксперты прогнозируют, что интернет в нашей стране уже в 2022-м подорожает.

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