  1. Главная
  3. Деньги

Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни

6 февраля 2020, 15:44

Какие тарифы предлагают МТС, Киевстар и Лайф, чем они выгодны и в чем подвох – разобрался Главред.

Тарифы мобильных операторов 2020 Киевстар, Водафон и Лайф – у кого дешевле, а кого выгоднее
Тарифы мобильных операторов 2020 Киевстар, Водафон и Лайф – у кого дешевле, а кого выгоднее / hyser.com.ua

Тарифы мобильных операторов интересуют, по сути, каждого украинца, ведь мало у кого сегодня нет мобильного телефона.

Чьи тарифы самые дешевые, у кого самый "жирный" тарифный пакет и равна ли цена качеству – разбирался Главред.

Итак, сначала цены – затем аналитика. Во второй части материала мы разберемся, у кого самый дорогой тариф, у кого – самый дешевый, и что в них входит.

Тарифы мобильных операторов

Киевстар – тарифы 2020

Тарифы Киевстар по предоплате:

Тарифы Киевстар по предоплате

Тарифы Киевстар по контракту:

  • Тарифы Киевстар по контракту
  • Тарифы Киевстар по контракту

Лайф – тарифы 2020

Сравнить тарифы Лайф можно ниже:

  • Сравнить тарифы Лайф
  • Сравнить тарифы Лайф
  • Сравнить тарифы Лайф
lifecell тарифы

Водафон – тарифы 2020

Тарифы Водафон (МТС) по предоплате:

  • Водафон по предоплате
  • Водафон по предоплате
  • Водафон по предоплате

Тарифы Водафон по контракту:

  • Водафон по контракту
  • Водафон по контракту
  • Водафон по контракту

Теперь о самых дорогих и самых навороченных.

Читайте такжеУкраинцам разрешат пользоваться связью и Интернетом во время авиаперелетов

Тарифы мобильных операторов – самые дешевые

Vodafone сам определил свой самый выгодный тариф 2020 – это SuperNet Start за 90 грн в месяц. В него входят:

  • безлимитный доступ к соцсетям;
  • звонки внутри сети не ограничены, другим операторам – 80 минут (включая номера польского оператора связи T-mobile);
  • на зарубежные номера – 30 минут;
  • 50 SMS сообщений;
  • интернета 4G на 4 ГБ.

Еще есть доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, онлайн-ТВ. Безлимит на соцсети (Facebook, Telegram, Viber, Twitter, Skype, WhatsApp, SnapChat).

Из особо приятных плюшек – этот пакет работает не 4 недели (как большинство тарифов Водафон 2020), а ровно месяц.

У Киевстара самый дешевый предоплаченный тариф обойдется в 125 грн за четыре недели. Это Общение без границ:

  • 3000 МБ (если превысил лимит – 10 грн/пакет, по 10 пакетов по 100 МБ в сутки);
  • безлимит в сети;
  • 30 минут вне "родной сети" (после – 1,5 грн/мин; на номера городские– 3 грн/мин);
  • за текстовый трафик в большинстве соцсетей и мессенджерах Киевстар, как правило, плату не взимает.

У Лайфа среди индивидуальных пакетов есть 4 безлимита:

  • 60 грн/четыре недели;
  • безлимит на звонки в сети, на видео (на некоторые видеоплатформы), в нескольких мессенджерах 3 соцсети.

Читайте такжеЭксперты рассказали, почему 90% мобильных приложений - уязвимы

Самые дорогие мобильные тарифы 2020 – они же самые навороченные

Самым понтовым тарифом может похвастаться Киевстар. Это Максимальный Безлим за 300 грн на четыре недели:

  • интернет считается безлимитным (на деле ограничен 3000 МБ в сутки, после чего скорость падает до 0,8 Мбит/с);
  • по Украине 300 мин. (после исчерпания – условия такие же, как и в других пакетах).

У Водофона это Vodafone SuperNet Unlim за 185 грн в месяц:

  • интернет тоже называется безлимитным, но после 3 ГБ скорость падает до 0,8 Мбит/с;
  • по Украине 200 минут.

lifecell свой самый дорогой тариф 2020 обозначил как Platinum – 250 грн за четыре недели:

  • 30 ГБ;
  • 2500 мин. на все номера Украины (или безлимит на номера lifecell и 250 мин. – на иные сети);
  • из бонусных "фишек" – данные можно хранить в облачном хранилище оператора, программа лояльности, нетарифицируемый месседжинг в трех соцсетях.

Таким образом, самые дорогие тарифы оказались у оператора Киевстар. В компании это объясняют высоким качеством. И менять, похоже, ничего не собираются.

Так, с февраля 2020 Киевстар закрыл старые тарифы – переведя полтора миллиона своих абонентов на новые, существенно более дорогие.

К примеру, тарифы Все вместе (домашний интернет от оператора + безлим в сети) с 155 грн в январе подскочил до с 225 грн февраля (теперь это Все вместе Экстра, его отличие – добавили звонков на 300 мин. на номера России, Польши, Италии и Украины).

Водафон тарифы мобильная связь мобильный оператор тарифы Лайф Киевстар тарифы
Сейчас вы просматриваете новость «Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Пленки Гончарука: Зеленский поспорил с нардепами от СН из-за обысков на"1+1"
15:50
"Мы это сделаем": Зеленский рассказал о "выборах" в смартфоне
15:44
Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни Фото
15:22
Новое подорожание: в Киеве подскочили тарифы на воду
15:16
Стало известно, заразились ли украинцы вирусом из Китая на лайнере возле Японии
14:56
"Блеф батьки": эксперт объяснил, как Путин "стукнет по лысому черепу" Лукашенко
14:50
"Наплевали на Донбасс": Сивохо вызверился на нардепов из-за песний для ОРДЛО
14:34
"*банутость телеканала": на росТВ обвинили Трампа в распространении коронавируса Видео
14:33
Зеленский установил дедлайн нардепам по закону о земле - СМИ
14:11
Кровь в Раде: Тимошенко поплатилась за вандализм в президиуме
14:09
"Ветеран военной службы": в РФ признали предателей Украины
13:43
"За клоуна, бл*дь, получишь п*зды": в Раде нардеп из Слуги народа обругал нардепа из Батькивщины Видео
13:41
В Раде "слугу народа" застукали за более интересным занятием чем работа: видео Видео
13:30
Новая драка в Раде: нардепы штурмовали президиум
13:11
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: злостные уколы, досадные ошибки и схватки Видео
13:08
Стефанчук попытался хитростью увести Тимошенко с места Разумкова: видео Видео
13:05
"Торжественно и категорически": "слуга народа" рассказал о роспуске Рады
12:59
Зеленский потребовал от Авакова результатов по делам Шеремета и Гандзюк
12:58
Ведьмак 2 сезон: появились персонажи, которых не было в книгах и играх
12:47
"Главный демон": в Кремле вставили свои пять копеек в импичмент Трампа Видео
12:38
Синоптик рассказала, когда украинцам ждать нового потепления
12:24
HBO Max - Warner Bros и HBO объединяются
12:17
"Оцифровать все": в Украине запустили "Дию" и рассказали о планах Видео
11:57
Тимошенко влезла на место Разумкова, спровоцировав потасовку в Раде Видео
11:48
Смыло волной: в оккупированном Крыму трагически погибли двое туристов Фото Видео
11:35
Мир Наизнанку 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 05-02-2020 Видео
11:32
"Москальские подстилки": в Сети оценили решение сборной Украины по художественной гимнастике выступить в РФ
11:31
Александра Солдатова совершила суицид, но неудачно
11:29
Милованов раскрыл "секрет успеха" для украинской экономики
11:28
Упал и загорелся: жесткая посадка самолета Pegasus Airlines в Турции попала на видео Видео
11:19
"Велели не ехать": почему украинская элита проигнорировала Трампа – журналист Видео
11:03
"В сложном состоянии": Зеленский рассказал о болезни Федорова
11:02
В центре Киева парализовано движение из-за акций протеста Фото
10:57
Матрица 4: Киану Ривз на фото и видео со съемок Видео
10:55
"Работать всю ночь": Рада возьмется за проект закона об открытии рынка земли Видео
10:34
"Запугивать": в НСЖУ объяснили, у кого СБУ должна проводить обыски Видео
10:32
Украинский скандал в США: Трамп давил на Порошенко - СМИ
10:25
"Сжигать погибших в крематориях": Комаровский развеял мифы о коронавирусе Видео
10:23
С Днем ангела Оксаны и Ксении – открытки и яркие поздравления
10:11
"Золотой человек": астролог составил гороскоп для Елены Зеленской и рассказал о будущем первой леди
10:02
"Трамп навсегда": президент США отреагировал на провал импичмента Видео
10:01
Легенду Динамо и сборной Украины готовят на пост министра – СМИ
10:00
Разбросаны куски: в Италии произошел жуткий инцидент с пассажирским поездом Фото Видео
09:44
Как сделать чай очень интересным: совет эксперта Видео
09:43
Когда в Украину вернется весна: синоптик дал прогноз Видео
09:35
"О давлении речь не идет": в СБУ оценили обыски в офисе 1+1 Видео
09:21
Гороскоп на 6 февраля всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь Видео
09:13
Круг и Бах насилуют одинаково: почему "закон о музыке в маршрутках" давно перезрел мнение
09:01
"В родной го*ени": в Крыму паникуют из-за нехватки питьевой воды
08:52
"Мое счастье - это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять