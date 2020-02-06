Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни

Тарифы мобильных операторов 2020 Киевстар, Водафон и Лайф – у кого дешевле, а кого выгоднее / hyser.com.ua

Тарифы мобильных операторов интересуют, по сути, каждого украинца, ведь мало у кого сегодня нет мобильного телефона.

Чьи тарифы самые дешевые, у кого самый "жирный" тарифный пакет и равна ли цена качеству – разбирался Главред.

Итак, сначала цены – затем аналитика. Во второй части материала мы разберемся, у кого самый дорогой тариф, у кого – самый дешевый, и что в них входит.

Тарифы мобильных операторов

Киевстар – тарифы 2020

Тарифы Киевстар по предоплате:

Тарифы Киевстар по контракту:

Лайф – тарифы 2020

Сравнить тарифы Лайф можно ниже:

Водафон – тарифы 2020

Тарифы Водафон (МТС) по предоплате:

Тарифы Водафон по контракту:

Теперь о самых дорогих и самых навороченных.

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Тарифы мобильных операторов – самые дешевые

Vodafone сам определил свой самый выгодный тариф 2020 – это SuperNet Start за 90 грн в месяц. В него входят:

безлимитный доступ к соцсетям;

звонки внутри сети не ограничены, другим операторам – 80 минут (включая номера польского оператора связи T-mobile);

на зарубежные номера – 30 минут;

50 SMS сообщений;

интернета 4G на 4 ГБ.

Еще есть доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, онлайн-ТВ. Безлимит на соцсети (Facebook, Telegram, Viber, Twitter, Skype, WhatsApp, SnapChat).

Из особо приятных плюшек – этот пакет работает не 4 недели (как большинство тарифов Водафон 2020), а ровно месяц.

У Киевстара самый дешевый предоплаченный тариф обойдется в 125 грн за четыре недели. Это Общение без границ:

3000 МБ (если превысил лимит – 10 грн/пакет, по 10 пакетов по 100 МБ в сутки);

безлимит в сети;

30 минут вне "родной сети" (после – 1,5 грн/мин; на номера городские– 3 грн/мин);

за текстовый трафик в большинстве соцсетей и мессенджерах Киевстар, как правило, плату не взимает.

У Лайфа среди индивидуальных пакетов есть 4 безлимита:

60 грн/четыре недели;

безлимит на звонки в сети, на видео (на некоторые видеоплатформы), в нескольких мессенджерах 3 соцсети.

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Самые дорогие мобильные тарифы 2020 – они же самые навороченные

Самым понтовым тарифом может похвастаться Киевстар. Это Максимальный Безлим за 300 грн на четыре недели:

интернет считается безлимитным (на деле ограничен 3000 МБ в сутки, после чего скорость падает до 0,8 Мбит/с);

по Украине 300 мин. (после исчерпания – условия такие же, как и в других пакетах).

У Водофона это Vodafone SuperNet Unlim за 185 грн в месяц:

интернет тоже называется безлимитным, но после 3 ГБ скорость падает до 0,8 Мбит/с;

по Украине 200 минут.

lifecell свой самый дорогой тариф 2020 обозначил как Platinum – 250 грн за четыре недели:

30 ГБ;

2500 мин. на все номера Украины (или безлимит на номера lifecell и 250 мин. – на иные сети);

из бонусных "фишек" – данные можно хранить в облачном хранилище оператора, программа лояльности, нетарифицируемый месседжинг в трех соцсетях.

Таким образом, самые дорогие тарифы оказались у оператора Киевстар. В компании это объясняют высоким качеством. И менять, похоже, ничего не собираются.

Так, с февраля 2020 Киевстар закрыл старые тарифы – переведя полтора миллиона своих абонентов на новые, существенно более дорогие.

К примеру, тарифы Все вместе (домашний интернет от оператора + безлим в сети) с 155 грн в январе подскочил до с 225 грн февраля (теперь это Все вместе Экстра, его отличие – добавили звонков на 300 мин. на номера России, Польши, Италии и Украины).