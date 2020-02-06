Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – плюшки и подводные камни

Какие тарифы предлагают МТС, Киевстар и Лайф, чем они выгодны и в чем подвох – разобрался Главред.
Тарифы мобильных операторов интересуют, по сути, каждого украинца, ведь мало у кого сегодня нет мобильного телефона.
Чьи тарифы самые дешевые, у кого самый "жирный" тарифный пакет и равна ли цена качеству – разбирался Главред.
Итак, сначала цены – затем аналитика. Во второй части материала мы разберемся, у кого самый дорогой тариф, у кого – самый дешевый, и что в них входит.
Тарифы мобильных операторов
Киевстар – тарифы 2020
Тарифы Киевстар по предоплате:
Тарифы Киевстар по контракту:
Лайф – тарифы 2020
Сравнить тарифы Лайф можно ниже:
Водафон – тарифы 2020
Тарифы Водафон (МТС) по предоплате:
Тарифы Водафон по контракту:
Теперь о самых дорогих и самых навороченных.
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Тарифы мобильных операторов – самые дешевые
Vodafone сам определил свой самый выгодный тариф 2020 – это SuperNet Start за 90 грн в месяц. В него входят:
- безлимитный доступ к соцсетям;
- звонки внутри сети не ограничены, другим операторам – 80 минут (включая номера польского оператора связи T-mobile);
- на зарубежные номера – 30 минут;
- 50 SMS сообщений;
- интернета 4G на 4 ГБ.
Еще есть доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, онлайн-ТВ. Безлимит на соцсети (Facebook, Telegram, Viber, Twitter, Skype, WhatsApp, SnapChat).
Из особо приятных плюшек – этот пакет работает не 4 недели (как большинство тарифов Водафон 2020), а ровно месяц.
У Киевстара самый дешевый предоплаченный тариф обойдется в 125 грн за четыре недели. Это Общение без границ:
- 3000 МБ (если превысил лимит – 10 грн/пакет, по 10 пакетов по 100 МБ в сутки);
- безлимит в сети;
- 30 минут вне "родной сети" (после – 1,5 грн/мин; на номера городские– 3 грн/мин);
- за текстовый трафик в большинстве соцсетей и мессенджерах Киевстар, как правило, плату не взимает.
У Лайфа среди индивидуальных пакетов есть 4 безлимита:
- 60 грн/четыре недели;
- безлимит на звонки в сети, на видео (на некоторые видеоплатформы), в нескольких мессенджерах 3 соцсети.
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Самые дорогие мобильные тарифы 2020 – они же самые навороченные
Самым понтовым тарифом может похвастаться Киевстар. Это Максимальный Безлим за 300 грн на четыре недели:
- интернет считается безлимитным (на деле ограничен 3000 МБ в сутки, после чего скорость падает до 0,8 Мбит/с);
- по Украине 300 мин. (после исчерпания – условия такие же, как и в других пакетах).
У Водофона это Vodafone SuperNet Unlim за 185 грн в месяц:
- интернет тоже называется безлимитным, но после 3 ГБ скорость падает до 0,8 Мбит/с;
- по Украине 200 минут.
lifecell свой самый дорогой тариф 2020 обозначил как Platinum – 250 грн за четыре недели:
- 30 ГБ;
- 2500 мин. на все номера Украины (или безлимит на номера lifecell и 250 мин. – на иные сети);
- из бонусных "фишек" – данные можно хранить в облачном хранилище оператора, программа лояльности, нетарифицируемый месседжинг в трех соцсетях.
Таким образом, самые дорогие тарифы оказались у оператора Киевстар. В компании это объясняют высоким качеством. И менять, похоже, ничего не собираются.
Так, с февраля 2020 Киевстар закрыл старые тарифы – переведя полтора миллиона своих абонентов на новые, существенно более дорогие.
К примеру, тарифы Все вместе (домашний интернет от оператора + безлим в сети) с 155 грн в январе подскочил до с 225 грн февраля (теперь это Все вместе Экстра, его отличие – добавили звонков на 300 мин. на номера России, Польши, Италии и Украины).