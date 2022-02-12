В Украине заметно взлетела в цене капуста

Подорожание капусты стало самым заметным среди всех остальных продуктов
В Украине стремительно подорожала белокачанная капуста – ее стоимость составляеь 21,59 грн. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), за две недели цена на нее выросла ощутимо – на 11%.
Подорожание капусты стало самым заметным среди всех остальных продуктов. Как сообщили в УКАБ, скачок в стоимости связан с сокращением посевной площади под капусту. Аграрии уменьшили объемы посадки овоща после того, как в 2020 году вынуждены были продавать его дешевле себестоимости.
Еще ряд овощей выросли в цене из-за сезонности и высоких затрат на хранение. Помимо капусты, за последние несколько недель в украинских супермаркетах подорожали:
Морковь – на 10% до 14,7 грн за 1 килограмм;
Лук – на 7% до 15,4 грн за 1 кг;
Свекла – на 7% до 16,4 грн за 1 кг;
Картофель – на 5% до 9,14 грн за 1 кг.
Также, согласно данным мониторинга клуба, продолжается подорожание сливочного масла. За две недели его стоимость увеличилась на 7%.
Кроме того, с января 2022 года в Украине пошла вверх цена на говядину. За прошедшие несколько недель ее средняя стоимость выросла на 6% до 205,38 грн за 1 кило.
По словам аналитиков EastFruit , резкому росту цены на капусту в Украине также поспособствовал ее реэкспорт через Беларусь в Россию, где сейчас ощущается острый дефицит овоща.
"Ввиду ажиотажа на рынке капусты в России, спрос от белорусских экспортно-ориентированных компаний в Украине вырос. При чем, в несколько раз", – подчеркнули аналитики.
Ранее сообщалось, что в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.
Кроме того, эксперты прогнозируют в Украине сумасшедший рост цен на хлеб в 2022 году. Согласно прогнозам, хлебобулочные изделия кардинально прибавят в цене ближе к осени.
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