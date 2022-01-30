Капуста в Украине подорожала в 7 раз: до весны цены станут еще больше

В Украине рекордно подорожала капуста/ УНИАН

В Украине до 15-17 грн за 1 кг подорожала белокочанная капуста. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то цена на овощ выросла в семь раз.

Причиной стремительного подорожания является высокий спрос на овощ как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортно-ориентированных компаний, пишет портал EastFruit.

В то же время предложение капусты сильно снизилось по сравнению с прошлым годом, на рынке ощущается острый дефицит.

"Снять напряжение на внутреннем рынке за счет поставок импортной продукции будет затруднительно, так как уже сегодня основные наши поставщики данной продукции, в частности, Польша, закрывают недостаток предложения одновременно в Украине и РФ", – пояснил агроэксперт Александр Хорев.

Читайте такжеДо 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в февралеВ ближайшее время цены на капусту в Украине вряд ли снизятся. Более того, ближе к весне возможен дальнейший рост стоимости, так как производители сдерживают продажу овоща.

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Напомним, в Украине лидером подорожания остается подсолнечное масло. С 42 грн за литр на конец прошлого года в мае нынешнего средняя цена продукта подскочила до рекордных 62,57 грн/литр.

Это происходит на фоне избыточного предложения продукта в стране: объемы производства масла в Украине в 15 раз превышают объем потребления.

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