В 7 раз дороже, чем прошлом году: цены на капусту в Украине достигли рекордной отметки

В Украине дорожает капуста / УНИАН

В Украине продолжает дорожать белокочанная капуста – темпы роста цен на нее на этой неделе заметно ускорились.

Согласно данным аналитиков EastFruit, причиной очередного ценового роста является высокий спрос на нее как на внутреннем рынке, так и экспортно-ориентированных компаний.

Объемы предложения в текущем сезоне значительно уступают прошлогодним, что обусловлено сокращением площадей под белокочанною капусту. Среди причин эксперты также называют реэкспорт украинской капусты в Россию через Беларусь.

Так, на сегодняшний день украинские фермеры готовы отгружать белокочанную капусту не дешевле 15-17 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Читайте такжеВ Украинских супермаркетах резко подорожают пакеты - осталось несколько недельСогласно данным экспертов, цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодняшний день сдерживают продажу капусты в надежде продать ее по еще более высокой цене в начале весны.

Ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей заявляли, что высокие цены на энергоносители спровоцируют подорожание овощей. Тепличная отрасль погрузилась в серьезный кризис, а стоимость овощей может взлететь минимум на 40%. В такой ситуации отечественные продукты могут проигрывать конкуренцию на рынке импортным овощам.

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