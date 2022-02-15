УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены растут, качество падает: в Украине - тяжелая ситуация с "молочкой"

15 февраля 2022, 09:54
Прослушать новость
Остановить

В Украине почти нет качественных молочных продуктов. За 100 лет сейчас самое маленькое количество поголовья, а, соответственно, и производства молока.

молоко
Ситуация на рынке молочной продукции улучшится лишь в июне / Фото Униан

В Украине сложилась тяжелая ситуация с молочными продуктами. Цены на "молочку" будут расти, а качество продуктов - неуклонно падать.

Такой прогноз озвучил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает ГолосUA.

По его словам, улучшения ситуации ждать не стоит.

"С "молочкой" до мая ситуация будет сложной и усложняться. Цены будут расти, а о качестве и речи идти не может – почти нет качественных молочных продуктов. Это обусловлено фактором номер один: у нас критически малое количество производства молока. За 100 лет у нас самое маленькое количество поголовья, соответственно, и производства молока", - рассказал эксперт.

Цены на "молочку" будут расти. В первом квартале 2022 года продукция подорожает в среднем на 8-10%. Стабилизируется ситуация не раньше июня.

Реклама

Как сообщал Главред, ранее глава Союза украинского селянства Иван Томич прогнозировал, что цены на хлеб в Украине будут неуклонно расти до сентября 2022 года. Как объясняют эксперты, одной из главных причин этого является сложная ситуация с мукой и стоимость энергоносителей.

Тем временем в Украине заметно подешевел один продукт. По сравнению с концом прошлого года цены на яйца снизились на 8%.

Другие новости:

viber
молоко молочка цены на продукты новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Цены растут, качество падает: в Украине - тяжелая ситуация с "молочкой"». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныГороскоп на сегодня, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайны Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуПриметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в беду "Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает"Артемий будет освобожден": адвокаты "днепровского стрелка" заявили, что видео ничего не доказывает Гороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательствоГороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойТревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собой
11:08

Угроза военного вторжения России в Украину: Верховная Рада обратилась к Западу

11:03

Приметы на 16 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:01

Россия отводит войска от украинских границ: колонны военных и техники двинулсь в гарнизоныВидео

10:57

Праздники в марте 2022 в Украине: сколько будем отдыхать и будет ли дополнительный выходной

10:55

"Наша разведка следит 24/7": Резников заявил, что Украине известны все места расположения войск РФ

Реклама
10:37

Путин еще не принял окончательное решение по вторжению в Украину – Госдеп СШАВидео

10:32

Военные зайдут без опознавательных знаков и быстро займут Киев: Трасс описала сценарий вторжения РФ

10:16

Maruv станет мамой: певица обнародовала первые "беременные" фотоФото

10:03

6 станций метро Киева будут работать по-новому: как купить билеты

09:54

Цены растут, качество падает: в Украине - тяжелая ситуация с "молочкой"

09:51

В Украине в феврале подорожают новые квартирыВидео

09:40

"Для этого нет причин": в России открестились от вторжения в Украину 16 февраляВидео

09:27

Сретение Господне 2022: дата, традиции и запреты праздника

09:16

Какой будет весна 2022 в Украине и когда придет настоящее тепло: синоптик уточнил прогноз до лета

09:04

"Не создали ударной группировки": Резников объяснил, почему РФ не сможет сейчас напастьВидео

09:00

Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуВидео

08:27

Договоренности ценой интересов Украины, или почему визита Байдена в Киев не будетмнение

08:26

Коронавирус в Украине 15 февраля: за сутки число больных и жертв COVID-19 выросло в два разаВидео

08:11

К чему снится собака: толкование известных сонников

08:09

Доллар будет стоить не более 30 грн: в ОП объяснили, как подорожает валюта на фоне заявлений о войне

Реклама
08:09

Урожай будет огромным: как приготовить стимулятор роста растений своими руками

07:56

Будет ли полномасштабная война с Россией: астролог составила гороскоп для Украины

07:54

Путин не пойдет на вторжение в Украину: аналитик назвал веские причиныВидео

07:46

3 предмета, которые старят интерьер: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

07:22

Гороскоп на сегодня, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

07:16

Зима может уже не вернуться: в середине февраля в Украину ворвется веснаВидео

07:14

С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

07:13

Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

07:10

Признание Россией "ЛДНР" и обращение к Путину: в Госдуме призвали сделать "шаг вперед" по ДонбассуВидео

06:35

В Белом доме официально заявили, что визит Байдена в Украину пока не планируется

06:08

Отказ Украины от НАТО ничего не изменитмнение

05:40

Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в домВидео

05:28

Военное вторжение РФ в Украину и визит Шольца в Москву: в ФРГ предупредили об ударе по СП-2

05:22

Модель Деми Роуз в пин-ап образе едва не выронила сочную грудь из алого корсета

04:56

Как заставить фиалку цвести: устраиваем сенполии "баньку"

04:53

Чистит стены и убирает пятна: как приготовить универсальное чистящее средство в домашних условиях

04:37

Тысячей за вакцинацию теперь можно заплатить за коммуналку: как это сделать

04:16

Белла Хадид засветила свои сочные "персики" в развратном белье от Victoria's Secret

03:30

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

02:43

Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

Реклама
02:23

Как часто нужно менять постельное белье: ответ эксперта

02:01

Цены на хлеб в Украине рекордно взлетят: названа новая стоимость буханкиВидео

01:07

Почему полезно умеренно пить кофе - комментарий ученых

00:52

"Влюбляюсь в тебя каждый день": Мендель показала своего бойфрендаФото

00:51

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

00:02

В Кремле заверили, что Путин готов к переговорам по "украинскому кризису"

00:01

Звезда День рождения буржуя угодил в спецприемник, а потом и в психушку

14 февраля, понедельник
23:59

Какие 5 слов притягивают бедность и долги: нельзя их произносить вслухВидео

23:51

На Ивано-Франковщине в кресле стоматолога застрелили мужчину

23:29

"Ти мені скажи, чий Крим?": Верка Сердючка впервые за 20 лет спела на украинскомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять