Цены растут, качество падает: в Украине - тяжелая ситуация с "молочкой"

Ситуация на рынке молочной продукции улучшится лишь в июне / Фото Униан

В Украине сложилась тяжелая ситуация с молочными продуктами. Цены на "молочку" будут расти, а качество продуктов - неуклонно падать.

Такой прогноз озвучил глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает ГолосUA.

По его словам, улучшения ситуации ждать не стоит.

"С "молочкой" до мая ситуация будет сложной и усложняться. Цены будут расти, а о качестве и речи идти не может – почти нет качественных молочных продуктов. Это обусловлено фактором номер один: у нас критически малое количество производства молока. За 100 лет у нас самое маленькое количество поголовья, соответственно, и производства молока", - рассказал эксперт.

Цены на "молочку" будут расти. В первом квартале 2022 года продукция подорожает в среднем на 8-10%. Стабилизируется ситуация не раньше июня.

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Как сообщал Главред, ранее глава Союза украинского селянства Иван Томич прогнозировал, что цены на хлеб в Украине будут неуклонно расти до сентября 2022 года. Как объясняют эксперты, одной из главных причин этого является сложная ситуация с мукой и стоимость энергоносителей.

Тем временем в Украине заметно подешевел один продукт. По сравнению с концом прошлого года цены на яйца снизились на 8%.

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