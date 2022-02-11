УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог

11 февраля 2022, 12:06

Молочные продукты продолжают дорожать и, как считают эксперты, грядущей весной такая тенденция в украинских магазинах лишь продолжит усиливаться.

Польза молока призаболеваниях сердца
Сколько в Украине стоят масло, молоко и творог / ua.depositphotos.com

За минувшие четыре месяца в Украине заметно подорожала молочная продукция. Стоимость пачки молока в 900 миллилитров подорожала на 1 грн, а килограмм творога подорожал почти на 5 грн.

Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и уже начиная с марта нынешнего года ценники на такие продукты могут повыситься на 3-4%.

В октябре прошлого года так называемая "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478 грн 90 коп. Теперь за аналогичный набор придется заплатить уже 516 грн. Например:

  • масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 грамм пачка);
  • молоко с 31,28 до 32,4 грн (пачка 900 миллилитров);
  • кефир с 33,73 до 34,82 грн (пачка 950 миллилитров);
  • творог с 49,31 до 51,1 грн (пачка 300 грамм).

Эксперты выделяют три основные причины подорожания молочных продуктов:

  • Выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;
  • Подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);
  • Упала прибыльность производителей молока.

"Тот рост цен, который есть, часто не покрывает все затраты. Некоторые даже работают в убыток. Они бы отыгрались за счет роста цен для ритейлеров, но ритейлеров очень сложно убедить. Есть несколько операторов, и они очень неохотно идут на повышение цен. Это длится месяцами, а если и повышают, то повышение происходит на 2-3% за несколько месяцев", – заявил эксперт и руководитель аналитического агентства "Инфагро" Василий Винтоняк.

Реклама

Читайте такжеПодорожал на 30%: в Украине скакнули цены на борщевой набор

Цены на продукты:

Напомним, ранее сообщалось о том, что за 2020 год цены на продукты в Украине стремительно повысились.

Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках.

Другие новости:

viber
молоко сыр творог молочная продукция
Сейчас вы просматриваете новость «Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Денежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год ТиграДенежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год Тигра "Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета"Мечта каждого парня": Тринчер крупным планом показала фанатам новую грудь без корсета В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хВ моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х В Украине курс доллара обрушился ниже психологической отметкиВ Украине курс доллара обрушился ниже психологической отметки Лунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяцаЛунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца
12:08

В Одессе наркозависимый покусал людей из-за сигарет – оттащить смогла только полиция

12:06

Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог

11:50

В ГПСУ подтвердили, что Россия сообщила об отмене блокады Черного и Азовского морей

11:17

Умерла звезда фильма Стиляги - 40-летняя актриса Евгения Брик

11:09

Цены на рис, гречку и пшено в Украине будут расти ежемесячно: на сколько "похудеют" кошелькиВидео

Реклама
11:02

РФ стягивает войска к границам Украины: появились новые снимки из Беларуси и аннексированного Крыма

11:00

Приметы на 12 февраля: что нельзя делать в день Трех Святых и как не попасть в бедуВидео

10:43

К пенсии с весны добавят по 700 гривен: кому из украинцев повезет

10:39

Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерВидео

10:17

Цены на сало бьют рекорды: сколько сейчас стоит украинский суперфуд

10:16

Разогнал авто до 417 км/ч: в Германии будут судить чешского миллионера – видеоВидео

09:55

Плюс три региона: на какие области Украины расширили "красную" зону по коронавирусу

09:29

Блокировкой портов Россия нарывается на новый пакет санкциймнение

09:23

Байден дважды оговорился и перепутал Афганистан с Украиной и ИракомВидео

09:18

Везде повылетали окна: на Ровенщине из-за взрыва в доме погибли два человека – видеоВидео

09:14

Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушВидео

08:34

Коронавирус в Украине 11 февраля: за сутки - более 41 тысячи новых случаев COVID-19Видео

08:32

США доставили в Украину два самолета с JavelinВидео

08:14

Украинцев ждут холодные дни и сильный ветер: синоптик предрекла нестабильную весну

08:12

Украина в ЕС и НАТО и мощная роль Европы в мире: Кулеба объявил о новой стратегии безопасностиВидео

Реклама
08:07

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:03

Заплатят жесткую цену: ЕС предупредил РФ о последствиях из-за военных учений у границы УкраиныВидео

07:50

Гороскоп на сегодня, 11 февраля 2022: Скорпионам – успех в любви, Стрельцам – примирение с врагамиВидео

07:44

В США пригрозили РФ визовыми санкциями в случае вторжения в Украину

07:26

Новая роль Франции и ФРГ по Донбассу: Гармаш рассказал об инициативе Киева о прекращении огня

07:12

Байден заявил о мировой войне, если "РФ и США начнут стрелять"Видео

06:49

4 вещи, которые нужно убрать из интерьера, чтобы сохранить гармонию в домеВидео

06:40

Следующая встреча советников нормандской четверки запланирована на март - DPAВидео

04:51

Как правильно хранить вещи: 5 лайфхаков, которые сэкономят вам место в доме

04:45

У 32% пожилых людей коронавирус вызывает появление новых болезней: по каким органам бьет ковидВидео

04:19

Надежда Мейхер, лаская себя, показала роскошный бюст, который едва не выпрыгнул из платьяВидео

04:09

Будут белее снега: как отбелить носки в домашних условиях без кипячения

03:59

Мужчина выиграл в лотерею почти 300 раз всего за два месяца и поделился своим секретом

03:57

Что нужно есть для хорошего уровня гемоглобина - ответ нутрициолога

03:53

Воду после варки свеклы используют в народной медицине: от чего может помочь отвар

02:51

Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в самый опасный день месяца и как не попасть в бедуВидео

02:22

Кардиолог объяснил, чем опасно для тела низкое давление

02:15

Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь

01:32

Переговоры длились 9 часов: все подробности встречи советников нормандской четверки в БерлинеВидео

01:23

Что будет, если пить воду с лимоном каждый деньВидео

Реклама
00:50

Кулинарный шедевр за 5 минут: восхитительные пирожки из багета на скорую рукуВидео

00:18

"Самая сильная и независимая" украинская блогерша-миллионница ошеломила фанов пикантными кадрами

00:15

Придется только наслаждаться: названы самые простые в уходе растения для садаВидео

00:04

Принесут невероятное богатство: какие картины должны быть в каждом домеВидео

10 февраля, четверг
23:19

"Мешал жить": на Харьковщине мужчина жестоко лупил 8-летнего пасынка и установил "систему штрафов"

22:50

Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве, котору выиграл на Голосі країни: что случилось

22:48

Внезапно умерла невестка Геннадия КернесаВидео

22:24

Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраляВидео

22:06

Если вы заболели COVID-19 или гриппом: как получить е-больничный по телефонуВидео

21:47

В котельне, без еды и с ведром вместо туалета: горе-мать полгода издевалась над сыномВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять