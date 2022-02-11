Цены на "молочку" унеслись ввысь: сколько в Украине стоят масло, молоко и творог

Сколько в Украине стоят масло, молоко и творог / ua.depositphotos.com

За минувшие четыре месяца в Украине заметно подорожала молочная продукция. Стоимость пачки молока в 900 миллилитров подорожала на 1 грн, а килограмм творога подорожал почти на 5 грн.

Эксперты считают, что такая тенденция продолжится и уже начиная с марта нынешнего года ценники на такие продукты могут повыситься на 3-4%.

В октябре прошлого года так называемая "молочная корзина" (сыр, масло, кефир, молоко) обходилась украинцам в 478 грн 90 коп. Теперь за аналогичный набор придется заплатить уже 516 грн. Например:

масло подорожало с 48,6 до 53,3 грн (200 грамм пачка);

молоко с 31,28 до 32,4 грн (пачка 900 миллилитров);

кефир с 33,73 до 34,82 грн (пачка 950 миллилитров);

творог с 49,31 до 51,1 грн (пачка 300 грамм).

Эксперты выделяют три основные причины подорожания молочных продуктов:

Выросли цены на газ и электроэнергию для производителей;

Подорожало молочное сырье (в том числе из-за роста цен на корм);

Упала прибыльность производителей молока.

"Тот рост цен, который есть, часто не покрывает все затраты. Некоторые даже работают в убыток. Они бы отыгрались за счет роста цен для ритейлеров, но ритейлеров очень сложно убедить. Есть несколько операторов, и они очень неохотно идут на повышение цен. Это длится месяцами, а если и повышают, то повышение происходит на 2-3% за несколько месяцев", – заявил эксперт и руководитель аналитического агентства "Инфагро" Василий Винтоняк.

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Цены на продукты:

Напомним, ранее сообщалось о том, что за 2020 год цены на продукты в Украине стремительно повысились.

Эксперты, опрошенные Главредом, констатируют, что всему виной несколько факторов: пандемия, из-за которой большая часть транспортных потоков нарушилась, неблагоприятные погодные условия и, как следствие, рост цен на мировых рынках.

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