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Украинское молоко – одно из самых дорогих в Европе: почему на "молочку" растет цена

15 декабря 2021, 02:47
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В Украине не хватает молочного сырья.

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В Украине не хватает молочного сырья / УНИАН

Цена на молоко в Украине – одна из самых высоких в Европе. Более высокая стоимость только на Кипре и Мальте.

Причина этого – в недостатке молочного сырья, в то время как в Европе его в избытке. Об этом сказал председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, пишет Agrotimes.

Он подчеркнул, что в Украине в ближайшее время не увеличатся объемы потребления молока.

"Я не поддерживаю оптимистичного прогноза, что потребление молочных продуктов в этом году вырастет до 203 кг на душу населения. Потому что не разделяю оптимизма вообще относительно объема произведенного молока на основании статистики, и что у нас происходит увеличение потребления молока", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что данным официальной статистики можно доверять только по промышленному сегменту молока. При этом население не понимает реальной ситуации на рынке молока и поголовья крупного рогатого скота в государстве, отметил Чагаровский.

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Читайте также"Кусающиеся цены на горошек и курятину": эксперт пояснила, почему дорожают "новогодние" продуктыОн добавил, что, по данным экспертов, украинцы потребляют за год 5-5,5 млн тонн "молочки". Если поделить эту цифру на население государства, то не получится по 203 кг на человека.

Ранее сообщалось, что цена на молоко для украинцев вскоре заметно увеличится – из-за повышения уровня себестоимости такого продукта. По прогнозам экспертов, еще более сильного подорожания молока и других таких продуктов украинцам стоит ожидать уже в конце декабря 2021-го – до Нового года.

Напомним, ранее врач Комаровский разбил вдребезги миф о неполезности молока. То, что украинцы отказываются употреблять этот продукт, он называет глупостью и утверждает, что миф о вреде "молочки" распространяют маркетологи.

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