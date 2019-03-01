Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов: опубликован новый президентский рейтинг

1 марта 2019, 16:34

Тройка лидеров по-прежнему неизменна.

Владимир Зеленский
Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов

1 марта центр социальных исследований София обнародовал новый опрос по выборам президента 2019 в Украине.

Лидирует, с ощутимым отрывом от конкурентов, шоумен Владимир Зеленский: у него 18,3% голосов. На втором месте лидер Батькивщины Юлию Тимошенко с 15,4%. Замыкает тройку лидеров нынешний президент Петр Порошенко: за него готовы проголосовать 12,1% респондентов.

Следом идут:

  • сопредседатель межфракционного объединения Оппозиционная платформа – За жизнь в Верховной Раде Юрий Бойко – 11,2%;
  • лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко – 6,4%;
  • лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 4,3%;
  • внефракционный депутат Рады, лидер партии Наши Евгений Мураев – 2,5%.

Также 2,1% голосов набирал мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый, однако сегодня стало известно, что Садовый снялся с президентских выборов в пользу Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

Читайте такжеШутки в сторону: Зеленский как никогда близок к президентскому креслу - The GuardianОстальные кандидаты 2-хпроцентный барьер не взяли.

Кроме того, не поддержали ни одного из кандидатов 3,1% опрошенных, 12,4% респондентов затруднились ответить.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля. Всего методом личного интервью опросили 2012 совершеннолетних граждан во всех областях Украины (кроме неподконтрольных территорий). Статистическая погрешность выборки – не выше 2,2%.

Напомним, согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, Зеленский имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов в независимости от того, кто из соперников окажется в паре с шоуменом.

По данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы проголосовать 26,4% жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко – у него 18%. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко третья: свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев.

Ранее cоцопросы показали серьезные изменения в рейтингах на выборах-2019. Владимир Зеленский в сжатые сроки догнал по уровню популярности Юлию Тимошенко.

Выборы президента 2019 в Украине

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.

Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.

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