Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов: опубликован новый президентский рейтинг

Тройка лидеров по-прежнему неизменна.
1 марта центр социальных исследований София обнародовал новый опрос по выборам президента 2019 в Украине.
Лидирует, с ощутимым отрывом от конкурентов, шоумен Владимир Зеленский: у него 18,3% голосов. На втором месте лидер Батькивщины Юлию Тимошенко с 15,4%. Замыкает тройку лидеров нынешний президент Петр Порошенко: за него готовы проголосовать 12,1% респондентов.
Следом идут:
- сопредседатель межфракционного объединения Оппозиционная платформа – За жизнь в Верховной Раде Юрий Бойко – 11,2%;
- лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко – 6,4%;
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 4,3%;
- внефракционный депутат Рады, лидер партии Наши Евгений Мураев – 2,5%.
Также 2,1% голосов набирал мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый, однако сегодня стало известно, что Садовый снялся с президентских выборов в пользу Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
Читайте такжеШутки в сторону: Зеленский как никогда близок к президентскому креслу - The GuardianОстальные кандидаты 2-хпроцентный барьер не взяли.
Кроме того, не поддержали ни одного из кандидатов 3,1% опрошенных, 12,4% респондентов затруднились ответить.
Опрос проводился с 20 по 26 февраля. Всего методом личного интервью опросили 2012 совершеннолетних граждан во всех областях Украины (кроме неподконтрольных территорий). Статистическая погрешность выборки – не выше 2,2%.
Напомним, согласно данным опроса Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. А. Яременко, Зеленский имеет все шансы одержать победу во втором туре выборов в независимости от того, кто из соперников окажется в паре с шоуменом.
По данным Киевского международного института социологии, за Зеленского готовы проголосовать 26,4% жителей Украины. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко – у него 18%. Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко третья: свои голоса ей готовы отдать 13,8% украинцев.
Ранее cоцопросы показали серьезные изменения в рейтингах на выборах-2019. Владимир Зеленский в сжатые сроки догнал по уровню популярности Юлию Тимошенко.
Выборы президента 2019 в Украине
В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. 8 февраля ЦИК завершила регистрацию: опубликован список кандидатов в президенты.
Всего комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины. Однако 1 марта мэр Львова, лидер партии Объединение Самопомощь Андрей Садовый снялся с президентских выборов в пользу Анатолия Гриценко. Мэр Львова стал первым из 44 кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.