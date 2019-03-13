Британские СМИ: Украинская молодежь хочет перемен и делает ставку на Зеленского

13 марта 2019, 19:42

Среди молодых избирателей преобладает мнение "кто угодно, кроме Порошенко", причем Зеленский является кандидатом, наиболее заслуживающим их доверия.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Президентская кампания в Украине является трагическим результатом нынешней политической ситуации в стране. Большинство кандидатов предлагают популистские стратегии, избиратели выглядят крайне иррациональными в своих предпочтениях, доверие к политической системе и ее ведущим представителям крайне низкое, а страна по-прежнему глубоко разделена и застряла в системном социальном, политическом и экономическом кризисе.

Об этом пишут профессор международной безопасности Бирмингемского университета (Великобритания) Стефан Вольф и профессор международных отношений Одесской юридической академии Татьяна Маляренко в своей статье на страницах британского издания The Conversation. Главред публикует перевод материала.

Читайте такжеВ чем Зеленский уже перегнал Порошенко и что это значитВ настоящее время фаворитом в опросах общественного мнения является Владимир Зеленский, молодой комик, который еще не представил значимой избирательной платформы. Несмотря на это, в настоящее время он пользуется 25-28% поддержки среди избирателей. Это примерно вдвое больше, чем могут собрать нынешний президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Каждый из них в настоящее время имеет 13-16% поддержки.

Возможно, поддержка Зеленского менее иррациональна, чем может показаться на первый взгляд. Его предвыборная программа выглядит более удивительно, чем программы других кандидатов в президенты. Каждый из них не предлагает надежных стратегий экономического развития, государственного управления, окончательного прекращения войны в восточной части Донбасса или решения проблемы аннексии Крыма.

Учитывая такую ситуацию, неудивительно, что доверие к государственным институтам находится на беспрецедентно низком уровне. Только 16% украинцев доверяют нынешнему президенту и только 11% доверяют правительству. Доверие к парламенту еще ниже, на уровне 8%. Более того, антипатия к нынешнему президенту составляет более 50%. В таких условиях почти любой посторонний человек, имеющий практически любую программу (или вообще не имеющий такой программы), вряд ли будет хуже, чем представители нынешнего политического класса. В текущей избирательной кампании особенно заметными стали два главных социальных раскола - один географический, другой поколенческий.

Читайте такжеКак Зеленский вынуждает миньонов Порошенко ходить в мокрых штанахТрадиционный разрыв между востоком и западом в Украине сохраняется, несмотря на аннексию Крыма Россией и поддержку боевиков в восточной части Донбасса. Сочетание "украинизации" (политики маргинализации русского языка, культуры и наследия) и экономического спада на индустриализированном востоке усугубило недоверие к центральному правительству среди жителей южных и восточных областей. Здесь только 6-8% поддерживают нынешнего президента, в то время как от 73% до 76% не поддерживают его.

В свете этих обстоятельств, удивительно, что президентская избирательная кампания не стала примером прямой конкуренцией между восточной и западной украинской элитой. Это отчасти потому, что восточные и западные кандидаты соревнуются друг с другом, разделяя региональные голоса, и им всем в равной степени угрожает успех Зеленского.

Эта динамика особенно очевидна на юго-востоке. Конфликты в так называемом Оппозиционном блоке, который является преемником Партии регионов бывшего президента Виктора Януковича, не позволили выбрать единого кандидата для представления интересов юго-восточной части страны. С учетом того, что электоральная значимость юго-востока уже уменьшилась, учитывая аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, даже самый популярный юго-восточный кандидат, Юрий Бойко, имеет только 11% поддержки по всей Украине.

Второй раскол - поколенческий. Зеленский монополизирует поддержку в возрасте от 18 до 40 лет во всех регионах Украины. Зеленский также лидирует в возрастной группе 40-50 лет и лишь немного уступает нынешнему президенту Порошенко среди людей в возрасте от 50 до 60 лет. Однако среди тех, кому за 60 лет, он не имеет поддержки.

Читайте такжеПочему украинцам по душе "веселый танк" ЗеленскийСторонники Зеленского движимы стремлением к новым лицам и подходам, а также их беспокоит системная коррупция, которая давно преследует государственный сектор Украины. Поддержка Зеленского со стороны молодежи демонстрирует отказ от Порошенко и его правительства, который проводит кампанию под лозунгом "язык, армия и церковь". Эта консервативная повестка дня крайне непопулярна среди молодого поколения украинцев.

Нынешняя политика усилила цензуру в СМИ, нападения на гражданское общество и сделала образование и культуру более религиозными, несмотря на формальное разделение государства и церкви в украинской конституции. Среди многих молодых избирателей преобладает мнение "кто угодно, кроме Порошенко", причем Зеленский является кандидатом, наиболее заслуживающим их доверия.

Тем не менее, независимо от того, каковы будут итоги президентских выборов в Украине 31 марта, реальной перспективы "быстрого решения" сложных проблем в стране не существует. Ни второй срок для Порошенко, ни победа Тимошенко или Зеленского не решат проблемы Украины. 

В ноябре 2018 года, по данным соцопросов, 78% респондентов считают, что Украина движется в неверном направлении. Однако в феврале 2019 года эта цифра снизилась до 65% - скорее всего, потому, что люди более оптимистичны в отношении результатов выборов. Зеленский - символ таких перемен, и он настроен решать глубокие проблемы Украины, хотя, конечно, столкнется со значительным сопротивлением сложившегося политико-экономического класса.

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