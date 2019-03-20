"Украинская птица феникс": Сможет ли Тимошенко стать президентом – Financial Times

20 марта 2019, 05:49

Огненная риторика Тимошенко больше не привлекает огромные толпы людей, как десятилетия назад.

Юлия Тимошенко в эфире передачи
Юлия Тимошенко в эфире передачи "Право на власть" / Кадр из видео

Экс-премьер Юлия Тимошенко имеет репутацию политической "птицы феникс", возрождающейся из пепла: когда-то она была лицом народного восстания, ее называли "газовой принцессой", а политические соперники сажали ее в тюрьму. Правда, стремление украинцев к переменам, которым надоела коррупция и низкий уровень жизни, могут поставить под угрозу ее третью и, возможно, последнюю попытку стать президентом страны на выборах 31 марта. Об этом идет речь в статье Financial Times, перевод которой публикует Главред.

Тимошенко утверждает, что ее опыт ведения переговоров с Владимиром Путиным поможет положить конец войне на востоке Украины, приобщив к переговорам США и Великобританию. "У нее есть хребет и это позволяет ей вернуть доверие людей", - говорит Григорий Немыря, заместитель главы партии "Батькивщина".

Читайте также"Борщ из Чебурашки" vs "Лай из соседнего села": Зеленский поглумился над критикой от ТимошенкоВ 2018 году Тимошенко лидировала в соцопросах, но выдвижение 41-летнего комика Владимира Зеленского без политического опыта, разбивает все ее надежды, как и надежды Петра Порошенко. Зеленский сейчас лидирует в соцопросах, а Тимошенко вместе с Порошенко отчаянно сражаются за выход во второй тур 21 апреля.

Стремясь восстановить свои позиции, Тимошенко продвигает популистские идеи, направленные на пожилых избирателей, такие как снижение цен на газ в два раза, повышение пенсий в три раза и возврат сбережений вкладчикам советских банков. Это тревожит инвесторов, которые опасаются, что такие действия могут поставить под угрозу финансовую помощь МВФ, которую Порошенко пообещал поддерживать.

Однако из-за стремления украинцев к переменам, рейтинг неодобрения у Тимошенко и Порошенко достигает 70% - и таких ее предложений может быть недостаточно. Недавно также возникли вопросы к источникам происхождения пожертвований на президентскую кампанию Тимошенко в размере 6 млн долларов. Экс-премьер отрицает какие-либо правонарушения.

"Никто в здравом уме не поверит, что она сделает то, что говорит", - отмечает Виктор Андрусив, эксперт Украинского института будущего. – Она достигла своего потолка в прошлом году, она уже использовала все свои тузы, и пока неясно, какой козырь оставила в рукаве".

Читайте такжеТимошенко лидирует в первом туре - соцопросСпецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер поставил под сомнение призыв Тимошенко к тому, чтобы США и Великобритания играли более активную роль в мирных переговорах в формате Будапештского меморандума. "Сейчас проблема не в отсутствии надлежащего формата переговоров, а в отсутствии воли со стороны России вывести свои войска из Крыма и Востока Украины", – считает Волкер.

Попытка Тимошенко переродиться является последней в ее долгой карьере. Она, как бывший энергетический магнат ранее говорила исключительно по-русски. Все изменилось, когда она занялась политикой в конце 1990-х годов, и Тимошенко превратилась в националистического, прозападного реформатора - в комплексе с манерами украинки и белокурой крестьянской косой на голове.

Популистская риторика сделала Тимошенко звездой Оранжевой революции 2004 года. Она дважды работала премьер-министром, но потеряла благосклонность избирателей после подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, которые привели к росту цен и Янукович вернулся к власти в 2010 году.

Затем он посадил Тимошенко в тюрьму за газовую сделку и заплатил политическому консультанту из США Полу Манафорту за доклад, оправдывающий ее арест. Тимошенко опровергает все обвинения в коррупции в прошлом (ее не обвинили в США по делу экс-премьера Павла Лазаренко), как "пропаганду Манафорта".

Многие наблюдатели считали, что карьера Тимошенко пошла на спад, когда она не смогла выиграть выборы в 2014 году. "Она вернулась", - говорит Немыря. – Это не просто лозунги и все такое. У нее действительно есть документы и рабочие группы".

Читайте такжеПорошенко должен снять свою кандидатуру с выборов и ответить перед законом - Юлия ТимошенкоЗападные покровители и инвесторы Украины считают, что Тимошенко придется выбирать между выполнением своих популистских обещаний и умиротворением МВФ, чья поддержка зависит от реформы ЖКХ. Управляющий директор МВФ Кристин Лагард после встречи с Тимошенко в феврале "подчеркнула настоятельную необходимость для Украины обеспечить успехи, достигнутые в восстановлении макроэкономической стабильности, и продолжить глубокие структурные реформы".

Огненная риторика Тимошенко больше не привлекает огромные толпы людей, как десятилетия назад. Поддержка Тимошенко в ее бывшем оплоте на западе Украины упала настолько, что помощникам экс-премьера пришлось привлекать ее сторонников, чтобы митинги выглядели многолюдными.

Упорное стремление Тимошенко к власти означает, что лишь немногие готовы ее сейчас списать со счетов. "Она полагает, что Украина слишком велика для маленькой мечты", - говорит Немыря, перефразируя Рональда Рейгана. – Каждая мечта начинается с мечтателя".

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