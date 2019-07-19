В США предупредили американцев о риске насилия в Украине из-за выборов в Раду

Американцев о риске насилия в Украине из-за выборов / УНИАН

В связи с проведением 21 июля внеочередных выборов в Верховную Раду есть риск усиления насилия на украинских улицах, заявили в посольство США в Украине.

"Парламентские выборы пройдут в Украине 21 июля. Риск насилия усиливается во время избирательных периодов, и в ходе подготовки к предыдущим выборам некоторые связанные с выборами протесты привели к насилию", - говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине.

При этом в американском посольстве рекомендуют своим гражданам в Украине избегать массовых собраний и мест скопления людей, ожидать усиленного, чем обычно, присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков.

Также рекомендуется следовать инструкциям украинских правоохранительных органов и следить за новостями в местных СМИ.