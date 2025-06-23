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Сможет ли Россия оккупировать 4 области Украины - топ-генерал США сделал прогноз

Юрий Берендий
23 июня 2025, 03:32
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Несмотря на громкие заявления Путина о претензиях на четыре украинские области, ситуация для России на фронте становится все хуже, отметил генерал Дептула.
Сможет ли Россия оккупировать 4 области Украины - топ-генерал США сделал прогноз
Сможет ли Россия оккупировать 4 области Украины / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Россия не сможет захватить 4 области Украины
  • РФ движется к поражению
  • Отставки командиров армии России свидетельствуют о провалах на фронте

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, будучи уверенным в собственной непобедимости, заявляет претензии на четыре украинские области. В то же время ситуация на фронте и в командных структурах российской армии демонстрирует, что РФ движется к поражению. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке ВВС США Дэвид Дептула в эфире 24 канала.

Он пояснил, что такая самоуверенность Путина базируется на данных, которые ему предоставляет военное руководство. Российские власти, в том числе и сам Путин, функционируют в условиях полного контроля над информационным пространством.

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"Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что численно и ресурсно значительно уступает России, демонстрирует впечатляющие результаты в сдерживании этого государства, этой организации и качества управления. Но вы сделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность", - сказал Дэвид Дептула.

Дэвид Дептула отметил, что российские военные достигают результатов не благодаря профессионализму, а из-за желания угодить руководству. Именно такая система создала у Путина иллюзорное впечатление о якобы победе, хотя на самом деле Россия терпит поражение. По словам генерала, осознание этого может наступить только после серьезного краха.

Он привел американское выражение - "пить воду из своей ванны" - как пример ситуации, когда человек полностью оторван от реальности и живет в собственных иллюзиях. В случае России это, по его мнению, стало системным явлением.

Дептула подытожил, что в армии РФ карьерный рост не связан с реальными заслугами или лидерскими качествами. Частые увольнения командиров со стороны Путина свидетельствуют о провалах на поле боя, которые стали следствием слабого руководства, плохой подготовки и устаревшей стратегии.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжают добиваться успехов на фронте, в частности, им удалось освободить поселок Андреевка в Сумской области, который сейчас полностью находится под контролем ВСУ. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState.

В то же время российская армия не демонстрирует значительного продвижения на востоке Украины и все чаще направляет удары по гражданским объектам. На это обратил внимание полковник Антс Кивисельг, глава Центра разведки Сил обороны Эстонии.

Кроме этого, российские войска готовятся к активизации боевых действий на южном направлении. Враг пытается тайно перебрасывать силы на один из островов на Днепре и стремится продвинуться к Антоновским мостам, однако украинские защитники вовремя останавливают эти попытки, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Кто такой Дэвид Дептула

Дэвид А. Дептула является деканом Института исследований аэрокосмической мощности Митчелла и старшим научным сотрудником Института будущих конфликтов Академии ВВС США. В 2010 году он перешел из ВВС США в звании генерал-лейтенанта после более чем 34 лет службы.

Во время своей военной карьеры он участвовал в операциях, планировании и совместных боевых действиях на уровне подразделений, главного командования, штаба службы и боевого командования, а также работал в двух комиссиях Конгресса, которые разрабатывали будущую оборонную политику США, передает Википедия.

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