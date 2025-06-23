Сможет ли Россия оккупировать 4 области Украины - топ-генерал США сделал прогноз

О чем говорится в материале:
- Россия не сможет захватить 4 области Украины
- РФ движется к поражению
- Отставки командиров армии России свидетельствуют о провалах на фронте
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, будучи уверенным в собственной непобедимости, заявляет претензии на четыре украинские области. В то же время ситуация на фронте и в командных структурах российской армии демонстрирует, что РФ движется к поражению. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке ВВС США Дэвид Дептула в эфире 24 канала.
Он пояснил, что такая самоуверенность Путина базируется на данных, которые ему предоставляет военное руководство. Российские власти, в том числе и сам Путин, функционируют в условиях полного контроля над информационным пространством.
"Один из факторов, почему Украина, несмотря на то, что численно и ресурсно значительно уступает России, демонстрирует впечатляющие результаты в сдерживании этого государства, этой организации и качества управления. Но вы сделали замечательную работу, сдерживая эту сверхспособность", - сказал Дэвид Дептула.
Дэвид Дептула отметил, что российские военные достигают результатов не благодаря профессионализму, а из-за желания угодить руководству. Именно такая система создала у Путина иллюзорное впечатление о якобы победе, хотя на самом деле Россия терпит поражение. По словам генерала, осознание этого может наступить только после серьезного краха.
Он привел американское выражение - "пить воду из своей ванны" - как пример ситуации, когда человек полностью оторван от реальности и живет в собственных иллюзиях. В случае России это, по его мнению, стало системным явлением.
Дептула подытожил, что в армии РФ карьерный рост не связан с реальными заслугами или лидерскими качествами. Частые увольнения командиров со стороны Путина свидетельствуют о провалах на поле боя, которые стали следствием слабого руководства, плохой подготовки и устаревшей стратегии.
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные продолжают добиваться успехов на фронте, в частности, им удалось освободить поселок Андреевка в Сумской области, который сейчас полностью находится под контролем ВСУ. Об этом сообщает аналитический ресурс DeepState.
В то же время российская армия не демонстрирует значительного продвижения на востоке Украины и все чаще направляет удары по гражданским объектам. На это обратил внимание полковник Антс Кивисельг, глава Центра разведки Сил обороны Эстонии.
Кроме этого, российские войска готовятся к активизации боевых действий на южном направлении. Враг пытается тайно перебрасывать силы на один из островов на Днепре и стремится продвинуться к Антоновским мостам, однако украинские защитники вовремя останавливают эти попытки, сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
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Кто такой Дэвид Дептула
Дэвид А. Дептула является деканом Института исследований аэрокосмической мощности Митчелла и старшим научным сотрудником Института будущих конфликтов Академии ВВС США. В 2010 году он перешел из ВВС США в звании генерал-лейтенанта после более чем 34 лет службы.
Во время своей военной карьеры он участвовал в операциях, планировании и совместных боевых действиях на уровне подразделений, главного командования, штаба службы и боевого командования, а также работал в двух комиссиях Конгресса, которые разрабатывали будущую оборонную политику США, передает Википедия.
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