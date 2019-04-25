Страстная пятница: можно ли печь паски и что вообще можно и нельзя делать

25 апреля 2019, 15:37

Главред выяснил, какие на Страстную пятницу есть приметы суеверия.

Страстная пятница
Страстная пятница: можно ли печь пасхи и что вообще можно и нельзя делать / Fresh-Cards.ru

Страстная пятница 2019 православная отмечается 26 апреля. Страстная пятница католическая 2019 была 18 апреля.

Это самый скорбный день Страстной недели 2019, и запреты этого дня — особенные.

В Страстную пятницу и в Страстную субботу не читают заговоры — лишь молитвы, не гадают, стараются не допускать грешных мыслей. О том, что можно есть по дням и какие читать молитвы в какой день Страстной недели 2019 — читайте в нашем материале Страстная неделя 2019: что делать, календарь питания и какие молитвы читать по дням.

Страстная пятница: история, или Страстная пятница — почему так называется

Страстная пятница так называется потому, что в этот день были Страсти Христовы, то есть муки (страсти, мучения) Спасителя: Христа пытали, а затем распяли на Голгофе. Причем муки были не только физические, но и духовные: Его предал собственный ученик Иуда.

Церковь в Великую пятницу вспоминает эти события. А во время богослужения в храмах выносят Плащаницу — плат с изображением лежащего во гробе Иисуса.

Страстная пятница: что нельзя делать

В Страстную пятницу настоятельно не рекомендуют:

  • смеяться и веселиться — иначе потом весь год проплачешь;
  • резать хлеб — только лишь ломать;
  • стирать, шить и делать любую иную работу по дому — всю уборку и стирку важно закончиться в Чистый четверг;
  • протыкать землю железными предметами (по аналогии с распятием Христа), иными словами всякие сезонные работы в поле и на огороде — к горю и несчастью.

От пересадки комнатных растений или рассады также лучше воздержаться. Единственное исключение – петрушка: считается, если ее посадить в Страстную пятницу, то она даст двойной урожай. Но сеять нужно, не используя острые и металлические предметы. Так что подготовить лунки стоит заранее. 

Еще один запрет связан с суеверием. В Страстную пятницу не стираю и не сушат белье: мол, если вывесить выстиранное в этот день белье для просушки, то на нем проступят пятна крови.

Страстная пятница: можно ли печь пасхи

Да, в Страстную пятницу хозяйки продолжают печь пасхи и пасхальные куличи. Церковного запрета на такую работу нет.

Страстная пятница: что можно кушать

Продолжается Великий пост 2019, причем Страстная пятница — самый строгий день всего поста.

В Страстную пятницу нельзя есть вообще — до выноса Плащаницы (это около 15:00).

К слову, есть поверье, что если человек вытерпит жажду на протяжении всего дня, то затем ему весь год никакое питье не сможет причинить вреда.

Страстная пятница: что можно делать

В этот день вспоминают страдания Христа, молятся и постятся.

Из народных традиций — считается, что в Страстную пятницу нужно:

  • принести с церковной службы домой 12 горящих свечей и дать им дома полностью догореть — чтобы в доме было материальное благополучие, удачу и радость;
  • освятить в церкви кольцо (любое) — оно затем послужит оберегом от всех болезней.

Страстная пятница: приметы и суеверия

В этот день пекут не только паски, но и просто хлеб: испеченная в этот день буханка считается целебной, говорят, она никогда не заплесневеет. Люди верят, что сохраненная от одной Страстной пятницы до следующей пасхальная сдоба предупреждает коклюш.

Многие мамочки именно в Страстную пятницу отлучают дитя от груди — чтобы малыш рос крепким и счастливым.

Также в старину в Страстную пятницу искали в доме "наговоренную" вещь (то есть та, на которую навели порчу): недогоревшую свечу из церкви несли домой, уже в доме зажигали и обходили с нею все комнаты, поднося ко всем углам. Мол, где пламя свечи трещать начнет, там и надо искать заговоренный предмет.

Страстная пятница: приметы

В Страстную пятницу традиционно гадали на урожай — по погоде:

  • если небо звездное — жди хорошего урожая зерновых;
  • если пасмурно, то "хлеб с бурьяном будет", то есть жди неурожая.

Говорят, что если перевозить пчел в любой иной день, кроме Страстной пятницы, — они непременно умрут.

Об общих запретах Страстной седмицы читайте с нашем материале Страстная неделя перед Пасхой 2019: что можно и нельзя делать.

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Пасха православие Страстная пятница приметы традиции Страстная неделя суеверия
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