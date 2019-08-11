Праздники 11 августа: что нельзя делать и кого поздравлять

Какие праздники отмечаются сегодня, кто родился 11 августа и приметы дня – в нашем материале.
11 августа отмечается не один праздник.
Главред выбрал самое главное о сегодняшнем дне.
День строителя 2019
День строителя 2019 – праздник, который в Украине отмечается 11 августа. В этот день принято поздравлять всех работников строительной сферы. Как это сделать? Читайте в нашем материале Короткие поздравления на День строителя 2019 – картинки и тексты.
Ранее мы уже публиковали лучшие поздравления с Днем строителя – официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине.
День ветеринара 2019
День ветеринара 2019 – праздник 11 августа – день, когда мы поздравляем самых добрых и чутких врачей, тех, кто заботится о братьях наших меньших. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем ветеринара 2019 – открытки и тексты прикольные и яркие.
Курбан Байрам 2019
Курбан Байрам – один из главных праздников мусульман.
Начнется Курбан Байрам с утренней молитвы, от которой могут освободить разве что детей. Намаз совершается в каждой мечети. После этого совершается жертвоприношение. Ведь дословно его название и переводится как "праздник жертвоприношения". Подробнее читайте в нашем материале Какого числа Курбан Байрам в 2019 году и как праздновать.
11 августа – церковный праздник: Рождество святителя Николая Чудотворца
Читайте такжеЧто делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданийТакже 11 августа отмечается православный праздник Рождество святителя Николая Чудотворца (епископа Мир Ликийских). Этот святой является одним из самых почитаемых на Руси, ведь с IX века Николай Чудотворец почитался тут как небесный покровитель державной власти – православным царям.
Хотя празднуют чаще всего Николу Летнего 22 мая (в честь перенесения его мощей в город Бар) и дату его успения – 19 декабря, когда принято дарить подарки и загадывать желание.
11 августа: приметы
По приметам в этот день смотрели, какой будет осень:
- если заморозков нет – то начало осени будет теплым;
- если овес во второй раз зазеленеет – осень выдастся дождливой;
- если стоит туман – к доброму урожаю ячменя и овса.
11 августа: что нельзя делать
Сегодня нельзя:
- работать в огороде,
- убирать в доме,
- заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать,
- заниматься стиркой,
- ругаться и ссориться.
11 августа: кто родился
Среди изменников дня стоит выделить двоих.
Крису Хемсворту, прославившемуся по роли Тора в Мстителях, сегодня исполняется 36 лет.
А Халку Хогану – 66 лет. Он один из самых узнаваемых и популярных рестлеров в истории. И также играл в кино: в фильмах Рокки 3, Мистер няня, Робоцып и Спасатели Малибу.