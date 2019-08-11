Праздники 11 августа: что нельзя делать и кого поздравлять

11 августа 2019, 00:42

Какие праздники отмечаются сегодня, кто родился 11 августа и приметы дня – в нашем материале.

Какие праздники отмечает Украина 11 августа
Какие праздники отмечает сегодня Украина / 1zoom.ru

11 августа отмечается не один праздник.

Главред выбрал самое главное о сегодняшнем дне.

День строителя 2019

День строителя 2019 – праздник, который в Украине отмечается 11 августа. В этот день принято поздравлять всех работников строительной сферы. Как это сделать? Читайте в нашем материале Короткие поздравления на День строителя 2019 – картинки и тексты.

Ранее мы уже публиковали лучшие поздравления с Днем строителя – официальные, в прозе и стихах, коллегам и от руководителя, партнерам, мужчине и женщине.

День ветеринара 2019

День ветеринара 2019 – праздник 11 августа – день, когда мы поздравляем самых добрых и чутких врачей, тех, кто заботится о братьях наших меньших. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем ветеринара 2019 – открытки и тексты прикольные и яркие.

Курбан Байрам 2019

Курбан Байрам – один из главных праздников мусульман.

Начнется Курбан Байрам с утренней молитвы, от которой могут освободить разве что детей. Намаз совершается в каждой мечети. После этого совершается жертвоприношение. Ведь дословно его название и переводится как "праздник жертвоприношения". Подробнее читайте в нашем материале Какого числа Курбан Байрам в 2019 году и как праздновать.

11 августа – церковный праздник: Рождество святителя Николая Чудотворца

Читайте такжеЧто делать в День Николая Чудотворца – от примет до гаданийТакже 11 августа отмечается православный праздник Рождество святителя Николая Чудотворца (епископа Мир Ликийских). Этот святой является одним из самых почитаемых на Руси, ведь с IX века Николай Чудотворец почитался тут как небесный покровитель державной власти – православным царям.

Хотя празднуют чаще всего Николу Летнего 22 мая (в честь перенесения его мощей в город Бар) и дату его успения – 19 декабря, когда принято дарить подарки и загадывать желание.

11 августа: приметы

По приметам в этот день смотрели, какой будет осень:

  • если заморозков нет – то начало осени будет теплым;
  • если овес во второй раз зазеленеет – осень выдастся дождливой;
  • если стоит туман – к доброму урожаю ячменя и овса.

11 августа: что нельзя делать

Сегодня нельзя:

  • работать в огороде,
  • убирать в доме,
  • заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать,
  • заниматься стиркой,
  • ругаться и ссориться.

11 августа: кто родился

Среди изменников дня стоит выделить двоих. 

Крису Хемсворту, прославившемуся по роли Тора в Мстителях, сегодня исполняется 36 лет.

А Халку Хогану – 66 лет. Он один из самых узнаваемых и популярных рестлеров в истории. И также играл в кино: в фильмах Рокки 3, Мистер няня, Робоцып и Спасатели Малибу.

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