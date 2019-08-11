Поздравления с Днем ветеринара 2019 – открытки и тексты прикольные и яркие

Поздравления с Днем ветеринара на любой вкус / 7zabav.club

11 августа – праздник самых добрых и чутких врачей – День ветеринара 2019.

Главред уже писал, что в августе же этот праздник отмечает и Россия, а следующий Международный день ветеринара нас ждет в апреле 2020 года.

На этот раз мы подобрали лучшие поздравления и открытки на День ветеринара в Украине 2019.

Поздравление с Днем ветеринара в прозе своими словами

Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем ветеринара! Ты помогаешь нашим братьям меньшим снова стать здоровыми и активными, даря огромную радость и зверькам, и их хозяевам! Желаю, чтобы работа приносила тебе только удовольствие и хороший доход! Развивайся в этой сфере и никогда не останавливайся на достигнутом!

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Читайте такжеС Днем ветеринара 2019 – веселые открытки и поздравленияПоздравляю с Днем ветеринара. Желаю быть лучшим доктором Айболитом и с легкостью находить общий язык с нашими меньшими братьями. Пусть благодаря тебе все животные будут здоровы, а благодаря им наша жизнь становится ярче и веселей!

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Поздравления с Днем ветеринарного работника коллегам:

Поздравляю с Днем ветеринара, коллега. Желаю всегда оставаться добрым Доктором Айболитом, которого все звери любят и которого ни один Бармалей не сможет одолеть. Успехов в работе, здоровья всем питомцам, попавшим в твои руки, удачи в жизни и абсолютной уверенности в своем счастливом "завтра".

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В День ветеринара – прими мои поздравления и наилучшие пожелания! Зная тебя, я могу сказать, что есть на свете волшебство и исходит оно из таких вот ласковых рук! Ты возвращаешь питомцам здоровье, а их хозяевам – счастье! Поздравляю еще раз! Живи богато, весело, неповторимо!

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Ветеринар – это человек, который несет на себе ответственность за жизнь питомцев, их радостный и здоровый вид. Через ваши руки проходят и пушистые, и чешуйчатые, и пернатые друзья людей. Хотим пожелать вам, дорогие ветеринары, в ваш профессиональный праздник поменьше больных, больше улыбок и довольных глаз ваших подопечных.

Красивые поздравления на День ветеринара в стихах

Желаем вам терпения,

Богатства и везения.

Спасение животных –

Удел лишь благородных!

Пускай звучат фанфары

Ко Дню ветеринара!

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4 смс - 247 символов:

Мы врачей особых

В праздник поздравляем,

В День ветеринара

Вам всех благ желаем.

Пусть вас пациенты

Ваши не кусают,

Царапины на память

Пусть не оставляют.

За братьев наших меньших

Вам говорим спасибо,

От вас несем домой их

Здоровых и счастливых.

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3 смс - 196 символов:

Всех ветеринаров нынче

Поздравляю с праздником.

Справиться вы можете

С хвостатыми проказниками.

Пожелать хочу успехов,

Поклониться от души.

Счастья вам, добра, здоровья.

Братьям меньшим вы нужны.

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Тот, кто о болезни рассказать не может,

Кто и сам не знает, что его тревожит,

Кто не плачет и не ноет, что болит,

А лишь стонет, мяукает, пищит, скулит.

Знает каждый зверь – есть суперврач,

Он добрый, виртуозный как ловкач,

Он ничего на свете, наверно не боится,

Даже в праздник все идут к нему лечиться.

День ветеринара: открытки