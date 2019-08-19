Яблочный спас 2019 и Преображение Господне: все о празднике – от примет до открыток

Поздравления с Яблочным спасом рассылают в праздник 19 августа – Преображение Господне. Главред разобрался, как отмечают этот день.
Яблочный спас – праздник 19 августа, который церковь официально называет Преображение Господне 2019.
Есть у него и другие названия: просто Спас, Средний Спас, Второй Спас, Спас на горе, Горохов день, Праздник первых плодов, Осенины, Вторая встреча осени, Первые осенины.
Главред разобрался, как отмечают этот день.
Яблочный спас: что святить
Православные в этот праздник святят мед и круглые фрукты, а также даже некоторые овощи:
в первую очередь это, конечно же, яблоки,
- груши,
- виноград,
- горох в стручках,
- помидоры и пр.
О том, почему до Яблочного спаса нельзя есть яблоки – читайте в нашем материале Преображение Господне: приметы, традиции и что это вообще за праздник.
Яблочный спас: приметы
Приметы на Яблочный спас такие:
- каков второй Спас, таков и январь;
- какова погода на Яблочный спас – такова и на Покрова;
- Яблочный спас знаменует начало осени, а после 19 августа ночи уже гораздо холоднее: "В Яблочный спас – ушло лето от нас";
- если 19 августа сухо – то и осень без дождей будет, с осадками – дождливой, ясный – к суровой зиме.
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Что пекут на Яблочный спас для исполнения желаний
Пекут и готовят на Яблочный спас любые блюда, в которые можно добавить яблоки. Но только постные. Ведь не стоит забывать про Успенский пост 2019, меню которого в этот день можно разнообразить рыбными блюдами. А простой рецепт самого вкусного яблочного пирога вы найдете в нашем материале Яблочный спас 2019: что приготовить и на какие приметы обратить внимание.
Яблочный спас 2019: что нельзя делать на Преображение Господне
Под запретом 19 августа:
- работа: речь идет о работе "корыстной", можно трудиться на благо других людей (в том числе если на этот день выпала рабочая смена): под запретом шитье ("Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет"), уборка, стирка и пр. – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;
- шумное веселье;
- убийство насекомых.
Об остальных запретах дня читайте в нашем материале Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома.
Поздравления с Яблочным спасом и Преображением Господним
Главред подобрал самые душевные православные поздравления с Преображением Господним – Яблочным спасом 19 августа в наших материалах:
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И вот еще несколько:
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое завтра и с теплой улыбкой встречать каждое сегодня. Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.
***
В Яблочный спас пожелаю добра,
Радости в сердце сегодня, всегда,
Мира в душе и большого терпения,
Фруктами спелыми вам наслаждения.
Пусть принесет этот праздник добро,
Будет светло вам, легко, хорошо.
***
От души поздравляю с Яблочным спасом. Желаю, чтобы Господь не оставлял тебя в трудную минуту, чтобы жизнь твоя с каждым днем становилась счастливей и радостней. Пусть будет здорова и крепка твоя семья, пусть мгновениями услады и добрыми надеждами живет твое сердце.