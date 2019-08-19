Яблочный спас 2019 и Преображение Господне: все о празднике – от примет до открыток

19 августа 2019, 07:37

Поздравления с Яблочным спасом рассылают в праздник 19 августа – Преображение Господне. Главред разобрался, как отмечают этот день.

Яблочный спас 2019 и Преображение Господне - все о празднике – от примет до открыток
Яблочный спас 2019 и Преображение Господне: все о празднике – от примет до открыток / 1zoom.ru

Яблочный спас – праздник 19 августа, который церковь официально называет Преображение Господне 2019.

Есть у него и другие названия: просто Спас, Средний Спас, Второй Спас, Спас на горе, Горохов день, Праздник первых плодов, Осенины, Вторая встреча осени, Первые осенины.

Главред разобрался, как отмечают этот день.

Яблочный спас: что святить

Православные в этот праздник святят мед и круглые фрукты, а также даже некоторые овощи:

в первую очередь это, конечно же, яблоки,

  • груши,
  • виноград,
  • горох в стручках,
  • помидоры и пр.

О том, почему до Яблочного спаса нельзя есть яблоки – читайте в нашем материале Преображение Господне: приметы, традиции и что это вообще за праздник.

Яблочный спас: приметы

Приметы на Яблочный спас такие:

  • каков второй Спас, таков и январь;
  • какова погода на Яблочный спас – такова и на Покрова;
  • Яблочный спас знаменует начало осени, а после 19 августа ночи уже гораздо холоднее: "В Яблочный спас – ушло лето от нас";
  • если 19 августа сухо – то и осень без дождей будет, с осадками – дождливой, ясный – к суровой зиме.

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Что пекут на Яблочный спас для исполнения желаний

Пекут и готовят на Яблочный спас любые блюда, в которые можно добавить яблоки. Но только постные. Ведь не стоит забывать про Успенский пост 2019, меню которого в этот день можно разнообразить рыбными блюдами. А простой рецепт самого вкусного яблочного пирога вы найдете в нашем материале Яблочный спас 2019: что приготовить и на какие приметы обратить внимание.

Яблочный спас 2019: что нельзя делать на Преображение Господне

Под запретом 19 августа:

Об остальных запретах дня читайте в нашем материале Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома.

Поздравления с Яблочным спасом и Преображением Господним

Главред подобрал самые душевные православные поздравления с Преображением Господним – Яблочным спасом 19 августа в наших материалах:

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И вот еще несколько:

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое завтра и с теплой улыбкой встречать каждое сегодня. Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

***

В Яблочный спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло вам, легко, хорошо.

***

От души поздравляю с Яблочным спасом. Желаю, чтобы Господь не оставлял тебя в трудную минуту, чтобы жизнь твоя с каждым днем становилась счастливей и радостней. Пусть будет здорова и крепка твоя семья, пусть мгновениями услады и добрыми надеждами живет твое сердце.

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