Яблочный спас 2019 и Преображение Господне: все о празднике – от примет до открыток / 1zoom.ru

Яблочный спас – праздник 19 августа, который церковь официально называет Преображение Господне 2019.

Есть у него и другие названия: просто Спас, Средний Спас, Второй Спас, Спас на горе, Горохов день, Праздник первых плодов, Осенины, Вторая встреча осени, Первые осенины.

Главред разобрался, как отмечают этот день.

Яблочный спас: что святить

Православные в этот праздник святят мед и круглые фрукты, а также даже некоторые овощи:

в первую очередь это, конечно же, яблоки,

груши,

виноград,

горох в стручках,

помидоры и пр.

О том, почему до Яблочного спаса нельзя есть яблоки – читайте в нашем материале Преображение Господне: приметы, традиции и что это вообще за праздник.

Яблочный спас: приметы

Приметы на Яблочный спас такие:

каков второй Спас, таков и январь;

какова погода на Яблочный спас – такова и на Покрова;

Яблочный спас знаменует начало осени, а после 19 августа ночи уже гораздо холоднее: "В Яблочный спас – ушло лето от нас" ;

; если 19 августа сухо – то и осень без дождей будет, с осадками – дождливой, ясный – к суровой зиме.

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Что пекут на Яблочный спас для исполнения желаний

Пекут и готовят на Яблочный спас любые блюда, в которые можно добавить яблоки. Но только постные. Ведь не стоит забывать про Успенский пост 2019, меню которого в этот день можно разнообразить рыбными блюдами. А простой рецепт самого вкусного яблочного пирога вы найдете в нашем материале Яблочный спас 2019: что приготовить и на какие приметы обратить внимание.

Яблочный спас 2019: что нельзя делать на Преображение Господне

Под запретом 19 августа:

работа: речь идет о работе "корыстной", можно трудиться на благо других людей (в том числе если на этот день выпала рабочая смена): под запретом шитье ("Кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет"), уборка, стирка и пр. – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;

шумное веселье;

убийство насекомых.

Об остальных запретах дня читайте в нашем материале Яблочный спас 2019: как праздновать – в церкви и дома.

Поздравления с Яблочным спасом и Преображением Господним

Главред подобрал самые душевные православные поздравления с Преображением Господним – Яблочным спасом 19 августа в наших материалах:

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И вот еще несколько:

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое завтра и с теплой улыбкой встречать каждое сегодня. Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

***

В Яблочный спас пожелаю добра,

Радости в сердце сегодня, всегда,

Мира в душе и большого терпения,

Фруктами спелыми вам наслаждения.

Пусть принесет этот праздник добро,

Будет светло вам, легко, хорошо.

***

От души поздравляю с Яблочным спасом. Желаю, чтобы Господь не оставлял тебя в трудную минуту, чтобы жизнь твоя с каждым днем становилась счастливей и радостней. Пусть будет здорова и крепка твоя семья, пусть мгновениями услады и добрыми надеждами живет твое сердце.