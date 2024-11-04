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Будут свежие очень долго: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить бананы

Алёна Воронина
4 ноября 2024, 16:39обновлено 4 ноября, 17:46
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Нередко можно услышать советы, что в таком месте бананы лучше не хранить. Но все может оказаться совершенно не так.
Бананы
Как хранить бананы/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как правильно хранить бананы
  • Почему хранить бананы в холодильнике – это хорошая идея

Когда еда очень быстро портится, это всегда разочаровывает. К списку таких продуктов, которые обычно не очень долго могут храниться дома после того, как вы принесли их из магазина, относятся также бананы. Поэтому всегда будет актуальным вопрос, как хранить бананы, чтобы они не темнели и не портились.

На самом деле именно неправильное хранение часто приводит к тому, что бананы очень быстро портятся и их приходится выбрасывать в мусорку.

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Довольно часто бананы хранят в вазе для фруктов, которая стоит на кухонном столе, вместе с яблоками, мандаринами и т.п. Ведь они находятся на видном месте и любой член семьи может в любой момент прийти и взять эти фрукты. Но на самом деле это неправильный способ хранить бананы.

Как сообщается в The Express, бананы выделяют газ под названием этилен, который делает их вкус сильнее. Однако бананы - не единственный фрукт, который выделяет этот газ, поэтому, когда все они находятся рядом в куче в вашей вазе с фруктами, чрезмерное количество газа этилена вызывает их быстрое перезревание.

Эксперт Ричард Томас из fridge.com объяснил, что именно поэтому он рекомендует хранить бананы в холодильнике, даже если вы не планировали их там хранить.

"Хранение бананов в холодильнике может быть практичным способом продлить срок их хранения, особенно после того, как они достигнут желаемого уровня зрелости. Более низкая температура в холодильнике замедляет процесс созревания, что вызвано выделением этилена из бананов", - объяснил эксперт.

Однако, если ваши бананы все еще достаточно зеленые, когда вы принесли их домой из супермаркета, то следует подождать перед тем, как поставить их в холодильник, пока они полностью не пожелтеют. Поскольку низкая температура в вашем холодильнике замедляет созревание, они не будут готовы к употреблению некоторое время, если вы положите их в холодильник, пока они зеленые.

В то же время эксперт предупредил, что при хранении бананов в холодильнике их кожура может стать коричневой или даже черной снаружи, но внутри фрукт будет спелым и съедобным.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике/ Инфографика: Главред

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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