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Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицы

Алёна Воронина
10 августа 2024, 16:44
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Объяснение этого древнего выражения на самом деле довольно простое, но мало кто об этом знает.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "яйце Колумба"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы раньше слышали фразу "яйце Колумба" в разговоре со знакомыми или друзьями, однако не могли догадаться, что именно она означает, то, возможно, пришло время узнать ее истинное значение. История этого выражения имеет очень древние корни, а вот объяснение на самом деле достаточно простое.

Что означает эта крылатая фраза, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Есть в жизни ситуации, что кажется - выхода из них не найти. А потом выясняется, что выход есть и еще и неожиданно простой. Это называется "колумбове яйце", - отметила она.

видео дня

Багний объяснила, что появилось это выражение достаточно давно, и с его появлением связана забавная и поучительная история.

"Почему именно "яйце" и при чем здесь Колумб? История появления этого выражения такова. На каком-то пиру Христофор Колумб рассказывал о своих странствиях. А один гость и говорит - это же очень просто. Тогда Колумб взял яйцо и попросил поставить его острым концом на стол. Гость с заданием не справился. А Колумб поставил яйцо острым концом на стол и приплюснул его рукой. Вот так появилось выражение "колумбове яйце", - объяснила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "яйце Колумба":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему слова "зараз" и "тепер" - это не одно и то же самое. Не все знают, какими именно оттенками значений отличаются эти два слова. На самом деле они не всегда являются взаимозаменяемыми.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "страхополох". Такое слово можно услышать нередко, однако не все догадываются, какое именно значение оно имеет.

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