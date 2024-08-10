Что такое "яйце Колумба": толкование совсем простое, но его знают единицы

Объяснение этого древнего выражения на самом деле довольно простое, но мало кто об этом знает.

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Что такое "яйце Колумба"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Если вы раньше слышали фразу "яйце Колумба" в разговоре со знакомыми или друзьями, однако не могли догадаться, что именно она означает, то, возможно, пришло время узнать ее истинное значение. История этого выражения имеет очень древние корни, а вот объяснение на самом деле достаточно простое.

Что означает эта крылатая фраза, объяснила автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Есть в жизни ситуации, что кажется - выхода из них не найти. А потом выясняется, что выход есть и еще и неожиданно простой. Это называется "колумбове яйце", - отметила она. видео дня

Багний объяснила, что появилось это выражение достаточно давно, и с его появлением связана забавная и поучительная история.

"Почему именно "яйце" и при чем здесь Колумб? История появления этого выражения такова. На каком-то пиру Христофор Колумб рассказывал о своих странствиях. А один гость и говорит - это же очень просто. Тогда Колумб взял яйцо и попросил поставить его острым концом на стол. Гость с заданием не справился. А Колумб поставил яйцо острым концом на стол и приплюснул его рукой. Вот так появилось выражение "колумбове яйце", - объяснила Багний.

Смотрите видео с объяснением, что такое "яйце Колумба":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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