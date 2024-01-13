Лунный календарь 14 января: к чему следует подготовится в новый лунный цикл

Разъяснение отношений не рекомендуется в третий лунный день.

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Лунный календарь на 14 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (aritzgordo)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

14 января - растущая Луна. С 10:46 - 4-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 14 января

С этим наступлением в небесах появляется лунный серп, начиная новый лунный цикл. Энергетически этот день обладает великой мощью, предоставляя возможность эффективно использовать время. Однако рост энергии может провоцировать напор и агрессию, поэтому важно подготовиться к самозащите, проявлять бдительность и избегать попадания в ряды потенциальных жертв.

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Влияние Луны 14 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: На работе проявляйте решительность и настойчивость. В делах выделите свои боевые качества. Сегодня подходит для того, чтобы быть лидером, а не последователем. Однако и другие могут проявить воинственное настроение, поэтому важно сдерживать негатив. Возможно, сегодня руководство, клиенты и партнеры не будут дружелюбными. Смело беритесь за сложные задачи, не уступайте перед трудностями. Торговая деятельность может принести успех, но стоит проявить осторожность в финансовых вопросах, поскольку день не благоприятен для решения денежных вопросов, и возможны потери.

Здоровье: Заболевания, начавшиеся в этот лунный день, требуют немедленных мер. Баня будет особенно полезна сегодня. Физическая активность также будет благоприятна и может быть интенсивной. Природа поможет очистить организм от застоявшейся энергии, насытить кровь кислородом, что положительно скажется на самочувствии и здоровье. Этот день подходит для занятий воинскими искусствами, особенно для изучения айкидо — идеального способа использовать энергию противника, как физически, так и психологически.

Стрижка волос: Благоприятна. Даже если результат не совсем соответствует ожиданиям, волосы быстро отрастут. Будьте смелы!

Отношения и брак: Разъяснение отношений не рекомендуется в третий лунный день. Активная энергия этого дня может вызвать эмоциональные битвы за лидерство. Разумно подавить агрессию, проявлять дипломатичность и мягкость, при этом сохраняя свое мнение. Энергетика этого дня делает слова мощными, и даже одно негативное высказывание может привести к неприятным последствиям. Помните, что зло, посеянное сегодня, может принести горькие плоды. Считается, что сегодня не рекомендуется вступать в брак, поскольку это может привести к нестабильности и непредсказуемым событиям в семейной жизни.

Сон в ночь с 13 на 14 января

Сны в эти лунные сутки редко сбываются.

Совет на 14 января по лунному календарю

В этот день скрыты разнообразные опасности, поэтому необходимо проявлять повышенное внимание. Подчеркивается, что проявление пассивности сегодня несет негативные последствия. Рекомендуется направлять свои силы на мирные цели. Приметой дня считается разлитое масло, указывающее на то, что вы отклонились от истинного пути.

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