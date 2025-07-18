Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли отправлять панихиду раньше или позже: священник назвал "правильное" время

Руслана Заклинская
18 июля 2025, 21:38
324
Священник ПЦУ раскрыл правду о панихидах "не в срок".
Можно ли отправлять панихиду раньше или позже: священник назвал 'правильное' время
Правда ли, что панихиду нельзя служить позже даты смерти / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, facebook.com/archangel.kiev.ua

Вы узнаете:

  • Можно ли отправлять панихиду раньше определенного дня
  • Можно ли заказывать панихиду позже
  • Что делать, если не получается отслужить панихиду в нужный день

В народе бытует мнение, что нельзя служить панихиду на неделю позже даты смерти. В то же время, служба на неделю или даже две раньше - вполне приемлема.

Священник ПЦУ Алексей Филюк утверждает, что главное в молитве - искренность сердца, а не точность в календарных днях.

видео дня

"Ну а это что поезд на вокзале, который уехал и все. Можно, почему нельзя. Можно раньше (отправлять панихиду - Главред), можно позже", - иронично пояснил отец Алексей.

По его словам, нет ничего страшного или запретного в том, чтобы заказать молитву за умершего за неделю до или после обычного дня панихиды. Он пошутил, что, мол, не стоит бояться, что умерший "выскочит из гроба", если панихиду отправят позже.

Отец Филюк отмечает, что молиться за умерших нужно всегда, независимо от даты. Ведь, как говорит Иисус Христос в Священном Писании: "Чего бы вы двое ни просили во имя мое - верьте, и будет вам". Молитвы не бывает много и каждая из них имеет силу, даже если она прочитана не точно в день годовщины или сороковин.

Священник также призывает не беспокоиться, если по каким-то причинам панихиду не удалось отслужить в определенный день.

"Если где-то что-то не получается, то можете раньше отправить, а можете и позже, а можете в тот же день прийти в храм и священник вам отслужит Службу Божью", - отметил священник.

Смотрите видео о том, когда можно и нельзя отправлять панихиду:

@o.filiuk1

Можно ли панихиду отправлять за неделю раньше, или неделю позже?

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

Как ранее сообщал Главред, исповедь онлайн невозможна. Священник сравнил ее с невозможностью наесться онлайн.

Также отец Алексей подчеркнул, что перед причастием в православной церкви нельзя употреблять ни кофе, ни воды, ни еды - Евхаристия принимается натощак. Только после Службы Божьей можно позавтракать или выпить кофе.

Читайте также:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник ПЦУ Алексей Филюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве слышны взрывы: на столицу летят "табуны" Шахедов

В Киеве слышны взрывы: на столицу летят "табуны" Шахедов

22:41Война
В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

21:38Украина
В ближайшее время будет массированный обстрел: возле Киева уже работает ПВО

В ближайшее время будет массированный обстрел: возле Киева уже работает ПВО

21:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Был больше Парижа и это не Киев: какой город во времена Руси был мегаполисом Европы

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Гороскоп Таро на август 2025: Овнам - завершение, Тельцам - прибыль, Близнецам - перемены

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Где в Украине самые плодородные земли: ученые назвали населенный пункт в одной области

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Прошлое постучится в дверь: трем знакам зодиака стоит готовиться к сюрпризам

Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

Последние новости

22:41

В Киеве слышны взрывы: на столицу летят "табуны" Шахедов

22:03

Чем отличаются 2 дедушки: с загадкой справятся только настоящие интеллектуалы

22:02

Хороших новостей нет: Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

21:47

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

21:38

В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
21:38

Можно ли отправлять панихиду раньше или позже: священник назвал "правильное" времяВидео

21:35

В ближайшее время будет массированный обстрел: возле Киева уже работает ПВО

21:14

В НАТО бьют тревогу: Альянс предупредил об угрозе войны с РФ и Китаем, детали

21:13

Зеленский и Трамп достигли важной договоренности: в новом Кабмине раскрыли подробности

Реклама
20:37

Для чего на самом деле нужна "Х" на спине пиджака - стилист раскрыл тайнуВидео

20:26

Настоящий потоп накрыл Украину: синоптики и спасатели бьют тревогуВидео

20:14

Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

20:09

Путин не примет ультиматум Трампа и способен на отчаянный шаг – Foreign Affairs

20:04

Удары по РФ станут "более ощутимыми" - Зеленский анонсировал ответ Украины

19:42

Вызвал массовую истерию: как СССР боролся с колорадским жуком и почему проигралВидео

19:35

В Украину врывается мощный шторм: синоптики назвали дату возвращения жары

19:05

Путинофилия Трампа: что на самом деле заставит США дать взбучку Путинумнение

18:55

Доходы режима Путина от нефти: эксперт назвал сценарий удара от союзника УкраиныВидео

18:45

Эрдоган провел переговоры с Путиным - что говорили об Украине и войне

18:32

Лидер не Киев или Львов: где в Украине больше всего подскочили цены на аренду жилья

Реклама
18:30

Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали

18:19

Украина получит системы ПВО и не только: какие страны готовы купить оружие

18:11

The Times прогнозирует встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина: названа дата

17:55

Что ни в коем случае нельзя на столе 19 июля: очень строгие запреты в этот день

17:45

Подозрение Шабунину: "антикоррупционные" лозунги больше не защищают от ответственности, – СМИ

17:43

Их невозможно забыть: 3 знака зодиака, расставание с которыми пережить тяжелее всего

17:33

Теперь стоят тысячи - зачем в СССР делали фарфоровые рыбки и какова их историяВидео

17:13

Медведева "накрыло" от санкций Европы: разразился угрозой разгрома Украины

17:10

"Вечная битва между светом и тьмой": Пивоваров презентовал трек с Усиком

16:48

"Ситуацию уже не спасти": в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

16:47

Сбивающее с толку трио - какая разница между Miss, Mrs и Ms в английском языкеВидео

16:44

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - действовать, Львам - говорить

16:36

Экономика РФ трещит, Путину нужно закончить войну или печатать деньги - МиловВидео

16:35

Евро снова идет на взлет, а доллар теряет позиции: каким будет курс валют 21 июля

16:30

Можно ли выпить кофе перед причастием: священник дал однозначный ответВидео

16:13

У певицы Алсу горе в семье: что случилось

16:02

Слон не сам, а с друзьями: лишь самый внимательный найдет всех животных на картинке

16:02

Новый министр обороны впервые доложил Зеленскому и получил срочное задание

15:58

Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

15:38

В Украине начали выплачивать больничные по-новому: что изменится

Реклама
15:34

"Черный список" для консервации: какие продукты лучше не закрывать в банкиВидео

15:33

Почему Россия перестала бить по Киеву и при чем здесь Келлог - Игнат ответил

15:32

Не оставляют равнодушными никого: какие ТОП-4 даты рождения сулят успех и любовь

15:05

Число не укладывается в голове: сколько раз запрещали украинский языкВидео

14:57

Демографический кризис: сколько приходится умерших украинцев на одного рожденного

14:48

Цена перевалила за 200 гривен: в Украине внезапно подорожала популярная ягода

14:36

То, что он не нужен - миф: зачем аппендикс в организме человека и можно ли жить без негоВидео

14:29

Полиция экстренно обратилась к украинцам: "валютчики" обманывают мошеннической схемой

14:14

Лорак с перепаленными волосами показала, как дрессирует мужа-испанцаВидео

14:13

Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять