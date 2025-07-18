Можно ли отправлять панихиду раньше или позже: священник назвал 'правильное' время

Священник ПЦУ раскрыл правду о панихидах "не в срок".

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Правда ли, что панихиду нельзя служить позже даты смерти / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, facebook.com/archangel.kiev.ua

Вы узнаете:

Можно ли отправлять панихиду раньше определенного дня

Можно ли заказывать панихиду позже

Что делать, если не получается отслужить панихиду в нужный день

В народе бытует мнение, что нельзя служить панихиду на неделю позже даты смерти. В то же время, служба на неделю или даже две раньше - вполне приемлема.

Священник ПЦУ Алексей Филюк утверждает, что главное в молитве - искренность сердца, а не точность в календарных днях.

видео дня

"Ну а это что поезд на вокзале, который уехал и все. Можно, почему нельзя. Можно раньше (отправлять панихиду - Главред), можно позже", - иронично пояснил отец Алексей.

По его словам, нет ничего страшного или запретного в том, чтобы заказать молитву за умершего за неделю до или после обычного дня панихиды. Он пошутил, что, мол, не стоит бояться, что умерший "выскочит из гроба", если панихиду отправят позже.

Отец Филюк отмечает, что молиться за умерших нужно всегда, независимо от даты. Ведь, как говорит Иисус Христос в Священном Писании: "Чего бы вы двое ни просили во имя мое - верьте, и будет вам". Молитвы не бывает много и каждая из них имеет силу, даже если она прочитана не точно в день годовщины или сороковин.

Священник также призывает не беспокоиться, если по каким-то причинам панихиду не удалось отслужить в определенный день.

"Если где-то что-то не получается, то можете раньше отправить, а можете и позже, а можете в тот же день прийти в храм и священник вам отслужит Службу Божью", - отметил священник.

Смотрите видео о том, когда можно и нельзя отправлять панихиду:

Как ранее сообщал Главред, исповедь онлайн невозможна. Священник сравнил ее с невозможностью наесться онлайн.

Также отец Алексей подчеркнул, что перед причастием в православной церкви нельзя употреблять ни кофе, ни воды, ни еды - Евхаристия принимается натощак. Только после Службы Божьей можно позавтракать или выпить кофе.

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О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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