Что добавить в воду для мытья полов: 10 'домашних' средств, чтобы поверхность сияла и приятно пахла

Что добавить в воду для мытья пола/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Пол – одно из самых загрязненных мест в каждом доме. И хотя хозяйки и хозяева уделяют ему особое внимание, достичь идеальной чистоты не всегда удается. Даже после мытья достаточно будет пройтись по полу в белых носках, и станет понятно, что до "уровня идеальности" еще довольно далеко. Поэтому часто в голове заседает вопрос, как мыть пол, чтобы на нем не было пыли и разводов, а поверхность просто сияла?

В магазинах есть большой выбор различных средств для мытья полов. Однако многие из них не такие уж и дешевые. Но помыть пол идеально вполне возможно и своими силами, применяя простые домашние средства, которые по качеству исполнения такой задачи не уступят даже дорогой магазинной "химии".

Что добавить в воду для мытья пола, чтобы достичь идеальной чистоты

Для достижения такой идеальной чистоты, чтобы пол аж сиял, можно воспользоваться несколькими простыми средствами, которые у большинства из нас есть дома.

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1. Раствор уксуса

200 г уксуса нужно растворить в 4 литрах воды и помыть пол таким раствором. Этот способ поможет не только хорошо очистить, но и обеззаразить поверхность.

Однако нужно помнить, что уксус стирает воск. Поэтому применять его на деревянном полу, который имеет такое покрытие, не стоит. Также раствор уксуса не подойдет для мытья пола из гранита и мрамора.

Этим способом можно пользоваться, если у вас дома виниловый пол, ламинат или плитка.

2. Яблочный уксус

Применение такое же, как и в предыдущем способе. Яблочный уксус, как и обычный, хорошо обеззараживает пол. Он подходит для всех типов покрытий и хорошо уберет различные пятна.

Пол можно помыть с раствором яблочного уксуса/ ua.depositphotos.com

3. Нашатырный спирт

Половину бутылочки нашатырного спирта нужно растворить в 10 литрах воды (если вы используете меньше воды, просто примерно рассчитайте соответствующую пропорцию). Этим раствором тщательно протрите пол

Такое средство не только хорошо удаляет различные загрязнения, но и поможет убрать с пола неприятные запахи.

4. Эфирное масло

Здесь можно применить свою фантазию на полную, и подобрать именно те эфирные масла, запах которых вам нравится больше всего. Их нужно добавлять в воду во время мытья пола в расчете 35 капель на 5 литров воды.

Количество капель вы можете регулировать сами в зависимости от того, насколько сильный запах имеет то или иное эфирное масло. Так, с весьма "ароматными" маслами лучше не переборщить, чтобы потом не пришлось еще и проветривать помещение после такой уборки.

5. Раствор уксуса и двух эфирных масел

Такой способ поможет одновременно и продезинфицировать пол, и создать хороший запах в помещении.

Нужно в 10 литров воды добавить 30 мл белого уксуса, а также по 10 капель масла лаванды и чайного дерева. Таким раствором помыть пол по всей квартире или доме.

6. Раствор ополаскивателя для белья

Нужно развести в воде небольшое количество ополаскивателя для белья и помыть таким раствором пол. После этого он еще несколько дней будет сохранять блеск, а в помещении останется приятный запах.

Для мытья пола можно применить ополаскиватель для белья/ ua.depositphotos.com

7. Сода

В 5 литрах горячей воды нужно растворить пол стакана соды и тщательно перемешать, далее раствором вымыть пол. Такой способ идеально подходит для мытья паркета.

8. "Домашний гель" для кафеля

Чтобы хорошо отмыть кафель, можно приготовить домашний гель из нескольких ингредиентов. На терке нужно натереть половину куска хозяйственного мыла и бросить стружку в 1 литр теплой воды. Далее воду подогреть на плите, пока стружка не растворится полностью.

Раствор снять с огня и добавить туда 3 столовые ложки порошка горчицы и такое же количество пищевой соды, всё перемешать.

Последний ингредиент – аммиак. В раствор добавляем 4 столовые ложки аммиака, всё перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем настояться на несколько часов.

Работать с таким раствором лучше в резиновых перчатках.

Пасту, которая образуется, можно применять, если нужно отмыть сильные загрязнения на кафеле. Гель-пасту наносим на загрязнение на 15 минут, и затем смываем водой.

9. Молоко и вода

Нужно смешать оба ингредиента в равных пропорциях и протереть раствором полы. Лучше всего такой способ подходит для ламината.

10. Вода из-под картофеля

Вода, в которой варился картофель, поможет отмыть линолеум. Ее нужно смешать в равных количествах с проточной водой, и затем хорошо помыть пол этим раствором.

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