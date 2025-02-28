Яйца будут идеальными: шеф-повар Гордон Рамзи раскрыл секрет, который меняет все

Вы узнаете:
- Как сварить яйца идеальной консистенции
- Сколько минут нужно варить яйца
- Как легко почистить яйцо от скорлупы
Яйца - один из самых универсальных продуктов в кулинарии. Они идеально подходят как для завтрака, так и для обеда или ужина, а также могут быть отличным дополнением к различным блюдам. Однако приготовление вареного яйца идеальной консистенции может оказаться непростой задачей.
Главред узнал секреты приготовления идеальных яиц.
Известный шеф-повар Гордон Рамзи поделился в TikTok своей простой, но эффективной техникой приготовления идеальных яиц со слегка жидким желтком. По его словам, главное - придерживаться правильной технологии.
Рамзи рассказал, что первым шагом является доведение воды до кипения. Как только она закипела, яйца следует аккуратно опустить в кастрюлю с помощью ложки. Варить их нужно ровно шесть минут.
Время приготовления является ключевым фактором, поскольку оно влияет на консистенцию желтка. По словам шеф-повара, важно придерживаться умеренного кипения, чтобы яйца варились равномерно.
По истечении шести минут яйца следует сразу же переложить в холодную воду. Это останавливает процесс приготовления и делает очистку проще.
Рамзи рекомендует легонько разбить основание яйца и оставить его в воде еще на несколько секунд. Этот прием помогает скорлупе отделиться быстрее и без усилий.
Далее яйцо можно снова погрузить в воду, чтобы убрать остатки скорлупы, и разрезать его для проверки результата. Если все сделано правильно, желток останется нежным и слегка жидким - именно таким, каким его хочет видеть большинство любителей этого продукта.
Смотрите видео способа приготовления яиц Гордона Рамзи:
@gordonramsayofficial#Ramen needs a perfect yolky #egg to go with it....here's my tips to make the perfect soft boiled egg from #Ramsayin10! #tiktokcooks#learnontiktok♬ original sound - Gordon Ramsay
Этот метод получил широкую популярность в социальных сетях, а видео с инструкцией набрало более 700 000 просмотров. В комментариях пользователи делились своими впечатлениями: кто-то писал, что непременно попробует этот способ, а другие высказывали сомнения относительно необычной техники с разбиванием и погружением яйца в воду. Впрочем, многие согласились, что Рамзи снова продемонстрировал свое мастерство даже в таком, казалось бы, простом деле.
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Кто такой Гордон Рамзи?
Гордон Джеймс Рамзи - британский шеф-повар. Его рестораны удостоены 16 звезд Мишлен. Его фирменный ресторан "Restaurant Gordon Ramsay", находящийся в Лондоне, имеет три звезды Мишлен. Рамзи является популярным ведущим британских телешоу "The F-Word", "Ramsay's Kitchen Nightmares" и "Адская кухня", а также их американских теле-близнецов.
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