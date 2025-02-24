Как долго можно хранить яйца в холодильнике: эксперты дали неожиданный ответ

Вы узнаете:
- Как долго хранятся яйца в холодильнике
- В какой части холодильника лучше хранить яйца
Эксперт по безопасности пищевых продуктов Закари Картрайт рассказала все, что нужно знать о правильном хранении яиц. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Сnet.com.
Автор Youtube-канала "Все о стиральных машинах и бытовой технике" также рассказала о сроках хранения яиц в холодидьнике.
"Яйца - это источник белка, что делает их основным продуктом во многих диетах. Они не только богаты питательными веществами, но и универсальны и просты в приготовлении. Если вы запасаетесь, правильное хранение - ключ к сохранению их свежести как можно дольше", - говорит Картрайт .
По данным Министерства сельского хозяйства США, при хранении в холодильнике яйца обычно остаются пригодными для употребления в течение трех-пяти недель.
"Они часто остаются безопасными для употребления в пищу в течение недели или двух после этой даты", - подтвердила эксперт.
По ее словам, чтобы максимально сохранить свежесть яиц, храните их оригинальной упаковке и в самой холодной части холодильника, а не на дверце, поскольку там температура колеблется.
Эксперт добавила, что, что срок годности яиц - это "рекомендация, а не строгое правило" - яйца часто остаются годными в течение одной-двух недель после даты, указанной на упаковке, если они хранились в холодильнике.
Что касается приготовленных яиц, то, как правило, они остаются пригодными для хранения в холодильнике около недели.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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