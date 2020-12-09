Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb

Пацаны 2 сезон / Amazon

База данных о кино и фильмах IMDb подвела итоги года и выделила топ-10 самых популярных сериалов года.

Традиционно, администрация обсчитывает свой рейтинг (в том числе комментарии и рецензии) сериалов, а теперь появилась подборка с теми, которые набрали самый высоки балл.

Неожиданно, рейтинг возглавил сериал Пацаны 2, а среди самых популярныз сериалов оказался драма-детектив Озарк, Мир Дикого Запада 3, и Ведьмак, который вышел в 2019 году.

Подробности о сериалах и их обзоры можно будет почитать по ссылкам.

Лучшие сериалы IMDb 2020

Ранее свои рейтинги за 2020 год показал поисковый сервис Гугл, который показал, какие самые разыскиваемые фильмы и сериалы были в 2020 году.