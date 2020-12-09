Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb

Самая популярная база данных о кинематографе IMDb подвела итоги проходящего 2020 года, и привела рейтинг 10 самых популярных по ее мнению сериалов.
База данных о кино и фильмах IMDb подвела итоги года и выделила топ-10 самых популярных сериалов года.
Традиционно, администрация обсчитывает свой рейтинг (в том числе комментарии и рецензии) сериалов, а теперь появилась подборка с теми, которые набрали самый высоки балл.
Неожиданно, рейтинг возглавил сериал Пацаны 2, а среди самых популярныз сериалов оказался драма-детектив Озарк, Мир Дикого Запада 3, и Ведьмак, который вышел в 2019 году.
Подробности о сериалах и их обзоры можно будет почитать по ссылкам.
Лучшие сериалы IMDb 2020
- Пацаны 2 сезон
- Бумажный дом
- Тьма
- Озарк
- Мандалорец 2 сезон
- Ход королевы
- Академия Амбрелла 2 сезон
- Мир Дикого Запада 3 сезон
- Ведьмак
- Корона 4 сезон
Ранее свои рейтинги за 2020 год показал поисковый сервис Гугл, который показал, какие самые разыскиваемые фильмы и сериалы были в 2020 году.
Автор: Александр Галаджий