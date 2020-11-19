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"Троллинг": сериал Корона расстроил королевскую семью Великобритании

19 ноября 2020, 17:56

После премьеры 4 сезона сериала Корона появились первые негативные отклики на шоу со стороны людей приближенных к королевской семье Великобритании.

Корона 4 сезон
Корона 4 сезон / Netflix

Новый сезон сериала Корона 2020 возмутил королевскую семью Великобритании.

Британское издание The Time впустило материал, в котором официальный биограф королевской семьи, и таинственные "анонимные источники" обрушились на 4 сезон Короны, критикуя его за некоторые сцены.

Сообщается, что сериал вызвал гнев среди высокопоставленных членов королевской семьи, а также тревогу из-за того, что герцог и герцогиня Сассекские решили подписать производственный договор с Netflix на создание документальных фильмов, фильмов и детских шоу для гиганта потокового вещания.

Пенни Джунор, королевский биограф прямым текстом заявила, что принц Чарльз будет расстроен новым сериалом.Читайте такжеЭмма Коррин рассказала о роли принцессы Дианы в сериале Корона

Больше всего сетуют на отношения принца Чарльза и Камиллы, которые отобразили в сериале. Ее разозлила сцена в которой дядюшка Чарльза лорд Маунтбеттен отговаривал его от отношений с Камиллой в пользу принцессы Дианы. Она назвала сцену "просто исторически неточной"

"Это неправильно и несправедливо, особенно когда так много всего изображаемого не соответствует действительности", - заявил анонимный источник издания.

Источник добавил, что Морган изобразил Чарльза и Камиллу "в очень нелестном свете", не признав, что некоторые сцены были придуманы для развлекательных целей.

"Это троллинг с голливудским бюджетом", - подчеркнул аноним.

В издании Mail on Sunday приближенный принца Чарльза утверждает, что события в сериале показали не задумываясь о чьих-то чувствах..

Герцог Кембриджский также был недоволен изображением своей семьи, полагая, что "его родители эксплуатируются и выставляются ложным, упрощенным способом для заработка денег".

Шоу изображает Чарльза, оскорбляющего Диану, и показывает, как она противостоит своему будущему мужу насчет Камиллы во время репетиции их свадьбы. Друзья принца сказали, что обе сцены изображают события, которых никогда не было.

Секретарь по связям с общественностью королевы уже описывал сериал как "художественную интерпретацию исторических событий".

Премьера 4 сезона сериала Корона состоялась 15 ноября, и вызвала очень противоречивые отзывы.

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