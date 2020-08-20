Корона 4 сезон: появилась точная дата выхода сериала и свежий тизер

Появился официальный тизер 4 сезона сериала Корона, который показывает Netflix про королевскую семью Великобритании.
Появился первый тизер сериала Корона 4, в котором королеву Елизавету II играет Оливия Коулман. В тизере показали, как принцесса Диана готовится к свадьбе.
Джиллиан Андерсон появится в образе премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также появится Эмма Коррин, сыгравшую принцессу Диану.
Тизер выпустили вскоре после новостей об актерском составе финальных двух сезонов сериала — пятого и шестого.
В них принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс, а Диану — Элизабет Дебики из еще не выпущенного Довода.
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Корона 4 сезон - актеры и роли
- Оливия Колман — королева Елизавета II
- Тобайас Мензис — принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж Елизаветы
- Хелена Бонэм Картер — принцесса Маргарет, графиня Сноудон, младшая сестра Елизаветы
- Бен Дэниелс — Энтони Армстронг-Джонс, граф Сноудон, муж принцессы Маргарет
- Мэрион Бэйли — королева Елизавета, жена Георга VI и мать Елизаветы II
- Джейсон Уоткинс — премьер-министр Гарольд Вильсон
- Эрин Доэрти — принцесса Анна, второй ребёнок Филиппа и Елизаветы]
- Джош О'Коннор — принц Чарлтьз
- Эмеральд Феннелл — Камилла Шанд
- Чарльз Дэнс — Луис Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, дядя Филиппа
- Эмма Коррин — леди Диана Спенсер
- Джиллиан Андерсон — Маргарет Тэтчер
Корона 4 сезон - смотреть онлайн тизер в оригинале:
Сериал выйдет на Netflix 15 ноября 2020.
Автор: Александр Галаджий