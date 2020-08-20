Корона 4 сезон: появилась точная дата выхода сериала и свежий тизер

Корона 4 сезон / Netflix

Появился первый тизер сериала Корона 4, в котором королеву Елизавету II играет Оливия Коулман. В тизере показали, как принцесса Диана готовится к свадьбе.

Джиллиан Андерсон появится в образе премьер-министра Маргарет Тэтчер, а также появится Эмма Коррин, сыгравшую принцессу Диану.

Тизер выпустили вскоре после новостей об актерском составе финальных двух сезонов сериала — пятого и шестого.

В них принца Филиппа сыграет Джонатан Прайс, а Диану — Элизабет Дебики из еще не выпущенного Довода.

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Корона 4 сезон - актеры и роли

Оливия Колман — королева Елизавета II

Тобайас Мензис — принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж Елизаветы

Хелена Бонэм Картер — принцесса Маргарет, графиня Сноудон, младшая сестра Елизаветы

Бен Дэниелс — Энтони Армстронг-Джонс, граф Сноудон, муж принцессы Маргарет

Мэрион Бэйли — королева Елизавета, жена Георга VI и мать Елизаветы II

Джейсон Уоткинс — премьер-министр Гарольд Вильсон

Эрин Доэрти — принцесса Анна, второй ребёнок Филиппа и Елизаветы]

Джош О'Коннор — принц Чарлтьз

Эмеральд Феннелл — Камилла Шанд

Чарльз Дэнс — Луис Маунтбеттен, 1-й граф Маунтбеттен Бирманский, дядя Филиппа

Эмма Коррин — леди Диана Спенсер

Джиллиан Андерсон — Маргарет Тэтчер

Корона 4 сезон - смотреть онлайн тизер в оригинале:

Сериал выйдет на Netflix 15 ноября 2020.