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Фейковое наказание, или Главный вывод из "кризиса Гончарука"

Михаил Подоляк

политтехнолог

18 января 2020, 11:42

Зеленский дал Гончаруку второй шанс, а, значит, добровольно натянул на себя все репутационные минусы.

Зеленский, Гончарук
Зеленский, Гончарук / president.gov.ua

Очевидно уже, к сожалению, что нам предложили постановочное действо. Отставка Алексея Гончарука как "технология оправдания". Как технология сохранения нынешнего статус-кво, только с условной эмоциональной взбучкой.

Но зачем? Разве это решает принципиальное противоречие внутри несуществующей команды Зеленского и снимает раздражение общества явно неэффективными и чересчур болтливыми пацанятами?

Судя по всему, в течении тяжелых суток (после появления первых плёнок Гончарука) представители ключевых "групп влияния" активно внушали Зеленскому, что он "все понял не так и что Гончарук совсем не то имел ввиду, и что он Вас очень ценит и уважает". Зеленского выматывали аргументами - без сохранения этих ребят в роли министров не будет международной поддержки, не будет кредитов и вообще сейчас не время "менять лошадей на переправе" (наш любимый довод королей).

Читайте такжеЗеленский не имеет права быть тряпкойДоломали. После чего и было принято решение "наказать формально, не наказывая по сути". И уже на следующий день началась плохая постановка в парламенте, в которой, разумеется, нарушены были все процедуры. Премьер подаёт "просьбу" по своей отставке... президенту, а не на имя главы ВР.

По этой просьбе начинают синхронно работать заинтересанты - убалтывать депутатов не голосовать; пока президент готовит жёсткую речь, но с простительным хэппи-эндом. Классика разводки...

Чего нам не хватает - так это выдержки и спокойствия. Нет ведь ни малейшей проблемы в том, что на фоне явного управленческого кризиса Кабмин подаёт в отставку. Это общемировая практика. Накопились недоверие, сомнения, непонимание? Подали в отставку. Простая процедура.

У нас же все это обязательно превращается в грандиозную постановку в стиле "если не мы, то кто..." Точно. Некому, кроме Гончарука. Или Гройсмана. Или Яценюка. Строго незаменимые. К этому pr-вою тут же добавляются грозные шантажные крики прочих членов Кабмина, которые за четыре месяца доказали своё пофанство и ярко отличились только один раз - начислением себе новогодних премий.

А ведь "кризис Гончарука" - это даже не кризис слабого правительства, когда ситуация заведомо ухудшается, а правильных решений нет. Это, скорее, кризис фундаментальный, общекультурный. Кризис нашей незрелости. Когда за хамство, глупость и недалёкость, которые явно шокировали общество, наступает конкретная репутационная ответственность.

Читайте также"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому бокомИ если бы Зеленский сделал правильные выводы, то Гончарука больше не было. И никогда больше бы не появился в публичной политике. Он вернулся бы туда, откуда начинал и где его уровень - третьестепенный помощник гопника. А так - Зеленский добровольно натянул на себя все репутационные минусы.

Потому что примитивные технологии работают только на фоне эйфории, когда никто не заморачивается сутью. Это как во время выборов, когда страна категорически хотела избавиться от Петра Порошенко, поэтому вообще не оценивала слова/команду Зеленского. Сейчас работают только умные и доверительные технологии. Главная из которых - нести ответственность за слова.

отставка Владимир Зеленский Михаил Подоляк Алексей Гончарук
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