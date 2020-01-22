Почему Зеленский не смог уволить Гончарука

Зеленский был вынужден простить Гончарука/ УНИАН

История с отставкой Алексей Гончарука с должности премьер-министра интересна тем, что она наглядно продемонстрировала пределы реальной власти Владимира Зеленского. А если конкретнее, то она показала, что Зеленский не может уволить Гончарука. А это означает, что Зеленский не контролирует правительство, как многие думали ранее.

МВФ и стоящий за ним Запад решительно поддержали правительство Гончарука, а также действия НБУ и Минфина, и Зеленский не решился пойти против воли Запада, потому что без поддержки последнего Зеленский у власти продержится считанные месяцы. Это только в сериале легко можно было посылать МВФ в жопу, а в реальной жизни не получается.

Поэтому когда Гончарук написал заявление об отставке, то он на самом деле показал Зеленскому реальные пределы его власти. А именно: Зеленский не имеет власти над правительством и последнее строго выполняет волю западных кредиторов, МВФ и транснациональных структур.

Читайте такжеЗеленский вчистую проиграл первый раунд ГончарукуЗеленский это прекрасно понимает. Он также понимает, что если бы он и принял отставку Гончарука, то все равно он уже не в состоянии был бы провести через ВР свою кандидатуру нового премьер министра. Потому что, как выяснилось, значительная часть фракции "Слуга народа" ориентируется строго на Запад, а не на Зеленского. Это так называемые "соросята" во главе с лидером фракции Арахамией.

Попытка замены Гончарука немедленно продемонстрировала бы тот факт, что Зеленский, по факту, уже не имеет большинства в ВР. Запад все равно настоял бы на своей кандидатуре нового премьера, но в отличии от Гончарука, который имеет какие- то моральные обязательства перед Зеленским, новый премьер будет практически независим от президента, что для Зеленского будет означать начало его конца: все будут ориентироваться на премьера, у кого будет реальная власть.

Ситуация с несостоявшейся отставкой клинического идиота Гончарука наглядно продемонстрировала , что Украина сейчас находиться под внешним управлением. Любая правящая партия, любой президент и премьер будут проводить волю Запада. Причина этого - огромные долги Украины и тотальная зависимость от МВФ.

Когда министр финансов Маркарова заявляет, что через 3-4 года Украины может выплатить свои долги МВФ и получить самостоятельность, она лукавит. Лукавит, потому что Украина не умеет зарабатывать валюту. Ну, в самом деле, по итогам 11 месяцев прошлого года отрицательное торговое сальдо составило 11 млрд долларов! А прямые инвестиции составили всего 2.5 млрд. долл. Весь наш золотовалютный запас, которым мы так гордимся, на самом деле сформирован из долгов!

Читайте также"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому бокомПоэтому зависимость от МВФ и Запада в целом это надолго, на десятилетия. Кто-то может подумать, что это не так уж и плохо, ведь Запад плохого не порекомендует . Возможно и так. Есть, однако, одно НО. Если Запад будет определять всю политику Украины, то рано или поздно это вызовет протест у широких народных масс, которые логично зададут вопрос:

"А зачем мы тогда ходим на выборы? Зачем нам эта игра в демократию, если мы находимся под внешним управлением?"

Другими словам , пребывание страны под внешним управлением, всегда вызовет волну протеста, которую непременно используют популисты и демагоги. Думаю многие уже отметили, что тонко чувствующая народные настроения, Тимошенко уже стала завывать на тему, что "Украину отдали транснациональным компаниям на растерзание". Таких шансов старая прожженная конъюнктурщица не упускает и Запад, который в свое время не решился посадить ЮВТ за ее темные делишки, скоро почувствует на себе всю ее демагогию.

Все, как говориться , хорошо в меру . И западное внешнее управление тоже. Нечаянно можно и страну разорвать.

Россия терпеливо ждет результатов внешнего управления и аплодирует Тимошенко.