"Он лжец. Он врет": иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томоса

Иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томоса / Фото: president.gov.ua

Предстоятель Иерусалимской православной церкви Теофил III назвал экс-главу Украины Виктора Ющенко лжецом из-за его заявления, будто Юлия Тимошенко противодействовала получению Украиной томоса.

"Это чушь. Я не имею к этому никакого отношения. Это очень странно. Я опровергаю это. Мы никогда не обсуждали с ней эти вещи. Это полная ложь. Это ложь, распространяемая с использованием моего имени. Те, кто за этим стоят, играют в политические игры ради достижения собственных целей", – цитирует Теофила III "Батькивщина".

При этом он назвал самого Ющенко лжецом: "Он лжец. Он врет. Он должен уважать мой статус и то, что я пригласил его в патриархат".

Читайте такжеСколько стоит "томос-тур" ПорошенкоРанее Константинополь обнародовал текст томоса об автокефалии ПЦУ. Документ опубликован на официальном сайте патриархии.

Напомним, 5 января Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель.

Позднее в Константинополе заявили, что для мирового православия митрополитом Киевским является избранный глава Православной церкви Украины Епифаний. А вот владыка Онуфрий должен именовать себя митрополитом РПЦ в Украине.