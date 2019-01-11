"Внутренне называть могут, как хотят": в Константинополе расставили точки над i в вопросе переименования УПЦ МП

В Константинополе расставили точки над i в вопросе переименования УПЦ МП / Униан

Для мирового православия митрополитом Киевским является избранный глава Православной церкви Украины Епифаний.

А вот владыка Онуфрий должен именовать себя митрополитом РПЦ в Украине, заявил архиепископ Памфилийский Даниил в интервью Би-би-си.

"На сегодняшний день митрополитом Киевским и всея Украины является Епифаний. Имея каноническое признание Константинополя, владыка Онуфрий имеет титул митрополита РПЦ в Украине", – заявил он.

При этом бывший экзарх Вселенского патриархата добавил, что "внутренне РПЦ может его (Онуфрия – ред.) называть Киевским".

По его словам, теперь, после предоставления томоса ПЦУ приходы и иерархи УПЦ МП являются приходами и иерархами РПЦ в Украине.

Ранее у Варфоломея рассказали, когда ПЦУ признают патриархатом. Объединение православных церквей должно быть более глубоким, заявил архиепископ Даниил.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Рада официально переименовала УПЦ Московского патриархата. За проголосовали 240 депутатов.

В свою очередь в УПЦ МП назвали "клоунадой" требование переименоваться в РПЦ. Представитель УПЦ МП заявил о невозможности переназваться "Русской православной церковью в Украине". Позднее у Онуфрия пригрозили судом из-за переименования УПЦ МП. Закон о переименовании церквей нарушает Конституцию, считает епископ Виктор Барышевский.

А предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что закон Украины о переименовании УПЦ МП в подконтрольную России церковь не навязан государством, а отвечает стремлениям украинцев.

Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель.

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита в Стамбул получить Томос об автокефалии для ПЦУ. Позже — 5 января — в Стамбуле патриарх Варфоломей подписал Томос, 6-го — вручил митрополиту Епифанию, а уже 7-го на Рождество Христово документ привезли в Украину.