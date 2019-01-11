У Варфоломея рассказали, когда ПЦУ признают патриархатом

Вселенский патриарх подписал томос для ПЦУ / president.gov.ua

Архиепископ Памфилийский Даниил, который являлся экзархом Вселенского патриарха, рассказал о возможности получения Православной церковью Украины статуса патриархата.

По его словам, для этого объединение православных церквей должно быть более глубоким.

"У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы обрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс более глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, но и иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть в Украине", — подчеркнул он в интервью ВВС.

Даниил добавил, что когда этот более глобальный процесс произойдет, ПЦУ сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский Патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос.

Напомним, ранее патриарх Филарет заявил, что в будущем Православную церковь Украины могут признать патриархатом.