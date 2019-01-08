В ПЦУ объяснили, почему Епифаний поминал Кирилла во время литургии в Софии

Митрополит Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поминал предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла в соответствии с обязанностями, прописанными в томосе об автокефалии.

Как пояснил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря), во время литургии предстоятель поместной церкви на великом входе поминает предстоятелей других поместных православных церквей в соответствии с диптихом.

"Такая обязанность указана и в томосе: "каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать согласно древним преданиям святых отцов наших: вселенского патриарха, блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптихов, в соответствии с каноническим порядком", - написал Евстратий в Facebook.

Он подчеркнул, что РПЦ входит в число поместных православных церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение её предстоятеля, поскольку он канонически не осужден - необходимо, потому что этим, несмотря на имеющиеся споры, удостоверяется единство церкви.

Евстратий отметил, что такое поминовение принципиально отличается от того, как поминают патриарха Кирилла в Московском патриархате - там о нём молятся, как о своем главе, признавая тем самым свой ему подчинение. Он добавил, что упоминание Епифанием имени предстоятеля РПЦ не означает согласия с позицией Кирилла или его действиями.

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"Так же церковь, по приказу писания, молится и за власть - хотя власть эта может быть, как в Древнем Риме, и властью гонителей-язычников. Определенной светской аналогией является взаимное признание государств и их лидеров. Справедливо утверждая, что Российская Федерация во главе с её президентом - агрессор и оккупант, Украина не отбрасывает самого факта, что такое государство и его руководитель - есть. В отличие от таких псевдогосударств, как "ДНР" или "ЛНР", которые никакого признания не имеют и не могут иметь", - резюмировал архиепископ.

Ранее сообщалось, что из Трапезного храма Софии Киевской забрали томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, в Минкульте заявили о том, что томос об автокефалии Православной церкви Украины не будут отвозить обратно в Стамбул для подписания его членами Синода Вселенского патриархата.

Накануне руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш заявил о том, что подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем томос об автокефалии Православной церкви Украины на некоторое время вернут в Стамбул.

Он пояснил это тем, что томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который намечен на ближайшие дни.