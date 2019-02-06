Ирина Луценко хочет отсудить у Гриценко миллионы компенсации за оскорбление сына

Ирина Луценко / Уніан

Нардеп от БПП и супруга генпрокурора Украины Ирина Луценко подала исковое заявление против экс-министра обороны Украины и кандидата в президенты Анатолия Гриценко с требованием уплатить 2,5 млн гривен компенсации морального ущерба.

Соответствующую информацию она озвучила в украинском телеэфире.

"2,5 миллиона гривен - это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же залог", − заявила Луценко.

По словам нардепа, она с супругом направит деньги на нужды волонтерских организаций и на армию.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко публично утверждал о том, что украинские чиновники высшего, в том числе и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, прятали своих сыновей от мобилизации в АТО. Глава ГПУ быстро потребовал от экс-министра обороны извиниться. Гриценко, в свою очередь, написал в соцсети, что извиняется перед Александром Луценко, но перед самим генпрокурором извиняться не намерен.