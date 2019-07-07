Зеленский и Туск посетят Луганщину / @APUkraine

Главные новости 7 июля: визит Зеленского и Туска на Луганщину, ядерные переговоры и лещ для Гройсмана

В воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск проинспектируют Луганщину.

Кроме того, Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Одесскую область.

Также в этот день Макрон и президент Ирана воскресили ядерные переговоры.

Кроме того, Гройсману дали леща в Сети за ужасные дороги.

Добавим, что сегодня праздник Ивана Купала 2019 и Рождество Иоанна Предтечи.

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 7 июля.

Зеленский и Туск на Луганщине

7 июля, в воскресенье, накануне саммита Украина-ЕС в Киеве, президент Европейского совета Дональд Туск и глава Украинского государства Владимир Зеленский побывают в Луганской области.

По информации, Туск и Зеленский изучат ситуацию в районе проведения ООС, посетят Станицу Луганскую, где ранее были отведены войска, пообщаются с представителями СММ ОБСЕ и местными жителями.

Зеленский едет в Одесскую область

7 июля, в воскресенье, у президента Украины Владимира Зеленского запланирована рабочая поездка в Одесскую область.

По информации, Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню Военно-морских сил ВС Украины и, по некоторым данным, представит нового главу Одесской ОГА, которым может стать Андрей Андрейчиков.

Ядерные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Рухани будут искать возможности для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу.

Лидеры Ирана и Франции договорились до 15 июля изучить условия для возобновления диалога,

"Президент согласился со своим иранским коллегой изучить до 15 июля условия для возобновления диалога между сторонами", - говорится в заявлении офиса Макрона.

Гройсман и плохие дороги

Дороги в украинских райцентрах находятся в ужасном состоянии, поскольку некоторые из них не ремонтировались еще с 1970-х годов, признал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сейчас территориальные дороги, соединяющие райцентры, - в ужасном состоянии. Некоторые из них не ремонтировались с 70-х годов. Поэтому правительство подготовило программу восстановления таких дорог", - отметил Гройсман на своей странице в социальной сети Facebook.

Но украинцы не поверили премьер-министру, и упрекнули в том, что дороги уже давно могли отремонтировать.