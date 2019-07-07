Макрон и президент Ирана воскресили ядерные переговоры

Лидеры Ирана и Франции договорились до 15 июля изучить условия для возобновления диалога,
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер Ирана Хасан Рухани будут искать возможности для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу.
Лидеры Ирана и Франции договорились до 15 июля изучить условия для возобновления диалога,
"Президент согласился со своим иранским коллегой изучить до 15 июля условия для возобновления диалога между сторонами", - говорится в заявлении офиса Макрона, сообщает Reuters.
Читайте такжеЕвросоюз принял окончательное решение по ядерной сделке с ИраномПо информации, Макрон продолжит переговоры с иранскими властями и другими заинтересованными сторонами об "участии в снижении напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой".
Напомним, ранее в Иране заявили, что будут продолжать ракетные испытания, чтобы укрепить обороноспособность страны. При этом Тегеран отрицает обвинения США в том, что данные испытания являются нарушением "ядерной сделки".