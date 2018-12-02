Иран будет продолжать ракетные испытания

Иран отрицает обвинения США / Reuters

В Иране заявили, что будут продолжать ракетные испытания, чтобы укрепить обороноспособность страны. При этом Тегеран отрицает обвинения США в том, что данные испытания являются нарушением "ядерной сделки".

"Ракетные испытания ... проводятся для укрепления обороны и сдерживания США и мы будем продолжать их", - заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абоползал Шехарчи, передает Reuters.

Представитель ВС Ирана отметил, что испытания - часть национальной безопасности государства.

"Мы будем продолжать разработку и испытания ракет. Это выходит за пределы ядерных переговоров и является частью нашей национальной безопасности, для которой мы не Читайте такжеЕвросоюз принял окончательное решение по ядерной сделке с Ираномбудем просить разрешения любой страны", - подчеркнул представитель Ирана.

При этом Шехарчи не подтвердил и не отрицал, что Иран действительно проводил испытания новой ракеты.

Напомним, США ввели самые крупномасштабные санкции против Ирана в истории - "под раздачу" угодило более 700 компаний, граждан, самолетов и судов. Санкции вступили в силу в полночь 5 ноября.